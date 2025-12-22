Ministerium: Trump-Foto nach Prüfung wieder in öffentlicher Datenbank der Epstein-Akten

New York, 22. Dez (Reuters) - Das US-Justizministerium hat ein Foto von US-Präsident Donald Trump wieder in die veröffentlichten Akten zum ⁠Fall des verstorbenen ‍Sexualstraftäters Jeffrey Epstein aufgenommen.

Es war zuvor entfernt worden, um es zu überprüfen. Nach der Prüfung ‌sei festgestellt worden, dass es keine Beweise dafür gebe, dass auf dem Foto ‍Opfer von Epstein abgebildet seien, teilte das Ministerium am Sonntag (Ortszeit) auf der Plattform X mit. Das Bild sei daher ohne Änderung oder Schwärzung wieder veröffentlicht worden. Der stellvertretende Justizminister Todd Blanche hatte zuvor erklärt, das ‍Foto sei wegen Bedenken hinsichtlich der ⁠abgebildeten Frauen entfernt worden. Dies habe "nichts mit Präsident Trump zu tun", sagte Blanche am Sonntag im Sender NBC. Das ‍Foto zeigt einen Schreibtisch mit einer geöffneten Schublade, in der ein Bild von Trump mit ⁠mehreren Frauen liegt.

Das Justizministerium hatte am Freitag Tausende von Dokumenten im Zusammenhang mit Epstein veröffentlicht, der 2019 im Gefängnis Suizid beging. Die Veröffentlichung stieß ‍jedoch auf Kritik, unter ‌anderem von einigen Republikanern, wegen umfangreicher Schwärzungen und weniger Dokumente, die Trump erwähnen, obwohl seine Freundschaft mit Epstein öffentlich bekannt war. Der demokratische Minderheitsführer im Repräsentantenhaus, Hakeem Jeffries, forderte eine "vollständige und umfassende Untersuchung". Trump selbst wird kein Fehlverhalten vorgeworfen. Er hat bestritten, von Epsteins Verbrechen gewusst zu haben.

(Bericht von Siddharth Cavale und Helen Coster, geschrieben von ⁠Alexandra Falk. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‍Märkte).)