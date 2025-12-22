Nigerianische Polizei: Weitere entführte Schüler wieder frei

Yenagoa, 21. Dez (Reuters) - In Nigeria sind weitere Kinder freigekommen, die im vergangenen Monat aus ⁠einer katholischen ‍Schule im Bundesstaat Niger entführt worden waren.

"Ich kann ihre Freilassung bestätigen", ‌sagte Wasiu Abiodun von der Polizei des Bundesstaates Niger der ‍Nachrichtenagentur Reuters am Sonntag. Die genaue Zahl der Freigelassenen werde jedoch erst am Montag nach einer Zählung feststehen. Wie die Schüler freikamen, war zunächst unklar. Der ‍Nachrichtensender Arise berichtete unter ⁠Berufung auf nigerianische Behörden von 130 Schülern.

Bewaffnete hatten im November laut dem christlichen Verband ‍Nigerias (CAN) mehr als 300 Schüler und zwölf Mitarbeiter einer katholischen Schule ⁠im Dorf Papiri entführt. 50 der Kinder konnten demnach entkommen. Die nigerianische Regierung hatte Anfang Dezember mitgeteilt, dass ‍es ihr ‌gelungen sei, 100 der Entführten zu befreien.

Die Entführung hatte Empörung über die sich verschlechternde Sicherheitslage im Norden Nigerias ausgelöst. Dort nehmen bewaffnete Banden häufig Schulen ins Visier, um Lösegeld zu erpressen.

(Bericht von Tife Owolabi, geschrieben von Myria Mildenberger. Bei Rückfragen wenden ⁠Sie sich sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‍Märkte).)