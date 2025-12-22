Original-Research: Mexedia S.p.a. SB (von GBC AG): Kaufen

W​e​r​b​u​n​g ausblenden

Original-Research: Mexedia S.p.a. SB - von GBC AG

22.12.2025 / 08:30 CET/CEST
Einstufung von GBC AG zu Mexedia S.p.a. SB

     Unternehmen:               Mexedia S.p.a. SB
     ISIN:                      IT0005450819

     Anlass der Studie:         Research Report (Initial Coverage)
     Empfehlung:                Kaufen
     Kursziel:                  50,00 EUR
     Kursziel auf Sicht von:    31.12.2026
     Letzte Ratingänderung:
     Analyst:                   Matthias Greiffenberger, Cosmin Filker

Mexedia neu aufgestellt: Normalisierung des Wholesale-Geschäfts und Rückkehr
zur Profitabilität ab 2026

Mexedia S.p.A. Società Benefit ist ein international tätiger
Telekommunikations-Wholesaleanbieter mit Fokus auf globale Sprach- und
SMS-Terminierungsdienste. Das Unternehmen routet Traffic für
Telekommunikations-Carrier, VoIP-Anbieter und Messaging-Aggregatoren über
sein Interkonnektionsnetzwerk und kombiniert dabei fundierte
Routing-Expertise mit langjährig gewachsenen Lieferantenbeziehungen, um
wettbewerbsfähige und verlässliche Terminierungskapazitäten sicherzustellen.

Nach den im Jahr 2024 aufgetretenen Störungen infolge von
Working-Capital-Engpässen und dem daraus resultierenden Rückgang der
Volumina hat Mexedia die kommerzielle Kontinuität wiederhergestellt und die
operative Kapazität neu aufgebaut, die zur Unterstützung der zentralen
Wholesale-Volumina erforderlich ist. Die deutliche Erholung im ersten
Halbjahr 2025 zeigt, dass die Geschäftsgrundlagen weiterhin intakt sind.
Gleichwohl ist das Jahr 2025 weiterhin als Übergangsjahr zu betrachten.
Trotz der operativen Erholung erwarten wir, dass der Konzern im
Geschäftsjahr 2025 auf Nettoebene klar defizitär bleibt, mit einem
prognostizierten Nettoverlust von 12 Mio. Euro. Dies reflektiert die
Nachlaufeffekte des Jahres 2024, erhöhte Finanzierungskosten sowie den
zeitlichen Bedarf für eine vollständige Normalisierung der Traffic-Volumina.

Strategisch konzentriert sich Mexedia klar auf das Kerngeschäft im
Wholesale-Carrier-Segment, in dem der Konzern von seiner internationalen
Reichweite, diversifizierten Interkonnektionsstrukturen und spezialisierten
Routing-Fähigkeiten profitiert. Die Prioritäten des Managements liegen auf
der Wiederherstellung einer nachhaltigen Cash-Generierung, der Stärkung der
finanziellen Disziplin sowie der Verbesserung der operativen Hebelwirkung im
Zuge der Normalisierung der Verkehrsvolumina. Zwar beobachtet der Konzern
weiterhin selektiv mögliche Chancen zur Stärkung seiner Position innerhalb
der Wertschöpfungskette der Telekommunikation, jedoch werden im aktuellen
operativen Umfang und in den Finanzprognosen keine Akquisitionen oder
sonstigen anorganischen Transaktionen unterstellt. Der in diesem Bericht
dargestellte Ausblick basiert ausschließlich auf dem eigenständigen
Erholungspfad der bestehenden Geschäftsaktivitäten.

Jüngste Veränderungen im Führungsteam, einschließlich der Ernennung des
neuen CEO, unterstreichen den Fokus des Managements auf operative Umsetzung,
finanzielle Disziplin und die Wiederherstellung stabiler Cashflows. Mit
einem verschlankten Organisationsmodell, verbesserter Transparenz über
Traffic-Volumina und einer strikteren Kostenstruktur ist Mexedia gut
positioniert, um die Margen im Verlauf des Jahres 2025 zu stabilisieren und
ab 2026 in eine Phase nachhaltiger Profitabilität überzugehen.

Unsere DCF-Bewertung ergibt ein Kursziel von 50,00 Euro je Aktie, was im
Vergleich zum aktuellen Kursniveau ein erhebliches Aufwärtspotenzial
darstellt. Wir sind der Ansicht, dass der Markt Mexedia weiterhin primär auf
Basis der Volatilität der Vergangenheit bewertet und die sich verbessernden
Fundamentaldaten sowie das mittelfristige Ertragspotenzial noch nicht
angemessen reflektiert. Vor dem Hintergrund einer zunehmend fokussierten
Strategie, sich erholender Margen und der Rückkehr zu Wachstum nehmen wir
die Coverage mit einer Kaufen-Empfehlung auf.



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=04ff3006dcd7ad795dddc1923ebe3c67

Kontakt für Rückfragen:
GBC AG
Halderstraße 27
86150 Augsburg
0821 / 241133 0
research@gbc-ag.de
Offenlegung möglicher Interessenskonflikte nach § 85 WpHG und Art. 20 MAR
Beim oben analysierten Unternehmen ist folgender möglicher
Interessenkonflikt gegeben: (5a,11); Einen Katalog möglicher
Interessenkonflikte finden Sie unter: http://www.gbc-ag.de/de/Offenlegung
Fertigstellung: 19.12.2025 (15:00 Uhr)
Erste Weitergabe: 22.12.2025 (8:30 Uhr)

2249302 22.12.2025 CET/CEST

