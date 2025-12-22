Original-Research: Rock Tech Lithium Inc. (von First Berlin Equity Research G...

W​e​r​b​u​n​g ausblenden

Original-Research: Rock Tech Lithium Inc. - from First Berlin Equity
Research GmbH

22.12.2025 / 15:50 CET/CEST
Dissemination of a Research, transmitted by EQS News - a service of EQS
Group.
The issuer is solely responsible for the content of this research. The
result of this research does not constitute investment advice or an
invitation to conclude certain stock exchange transactions.

---------------------------------------------------------------------------

Classification of First Berlin Equity Research GmbH to Rock Tech Lithium
Inc.

     Company Name:                Rock Tech Lithium Inc.
     ISIN:                        CA77273P2017

     Reason for the research:     Reinitiation of coverage
     Recommendation:              Buy
     from:                        22.12.2025
     Target price:                CAD2.40
     Target price on sight of:    12 months
     Last rating change:          -
     Analyst:                     Simon Scholes

First Berlin Equity Research has published a research update on Rock Tech
Lithium Inc. (ISIN: CA77273P2017). Analyst Simon Scholes reinitiated
coverage of the stock with a BUY rating and price target of CAD 2.40.

Abstract:
The Lithium hydroxide (LiOH), which RCK plans to produce at its converters,
first in Germany and then in Canada, is a key precursor for cathode
materials in the lithium-ion batteries used in electric vehicles (EVs) and
battery energy storage systems (BESS). We expect European demand for LiOH to
jump 270% to 338k tonnes over the six-year period 2024-2030, driven by
continued robust EV sales growth (9M/25 European EV registrations jumped 32%
y-o-y) and accelerating data centre-associated BESS construction. So far
only one LiOH converter is operating in Europe - AMG in Germany. The AMG
project is in the ramp-up phase and its planned annual capacity is 20k
tonnes LiOH. Vulcan Energy's Lionheart project recently achieved a positive
final investment decision, but will not come online until 2028 with capacity
of 24k tonnes LiOH. The supply of lithium hydroxide in Europe is analogous
to that in rare earths in that over 80% is derived from China. Recent
tightening of the Chinese supply of rare earths and other critical materials
has put Europe on notice of its vulnerability in LiOH. RCK's Guben Converter
Project (GCP) on the German/Polish border, also with capacity of 24k tonnes
LiOH, is fully permitted, has a binding offtake agreement with Mercedes
Benz, is based on proven technology and has an operating cost only 8% above
Vulcan's lowest quartile figure of EUR3,588 per tonne LiOH. In March 2025 the
GCP was granted strategic project status under the EU's Critical Raw
Materials Act (CRMA). The GCP is one of three projects in Germany to receive
this designation. The other two are the Vulcan Lionheart Project and PCC
Thorion GmbH (a graphite project). The EU strategic project status
designation means that means that RCK is a strong candidate to benefit from
the additional EUR3bn in financing earmarked by the EU for critical raw
materials projects under its RESourceEU Action Plan announced earlier this
month. Given the urgent need for new European LiOH capacity, we think RCK is
well placed to achieve a positive final investment decision for the GCP in
2026. We reinitiate coverage with a Buy recommendation and price target of
CAD2.40 (upside: 243%).



First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Rock Tech Lithium
Inc. (ISIN: CA77273P2017) veröffentlicht. Analyst Simon Scholes hat die
Coverage der Aktie mit einer Kaufempfehlung und einem Kursziel von CAD2,40
wieder aufgenommen.

Zusammenfassung:
Das Lithiumhydroxid (LiOH), das RCK zunächst in Deutschland und anschließend
in Kanada in seinen Konvertern produzieren will, ist ein wichtiger Vorläufer
für Kathodenmaterialien in Lithium-Ionen-Batterien, die in Elektrofahrzeugen
(EVs) und Batterie-Energiespeichersystemen (BESS) verwendet werden. Wir
gehen davon aus, dass die europäische Nachfrage nach LiOH im
Sechsjahreszeitraum 2024-2030 um 270% auf 338.000 Tonnen steigen wird,
angetrieben durch das anhaltend robuste Wachstum der EV-Verkäufe (die
EV-Zulassungen in Europa stiegen in den ersten neun Monaten des Jahres 2025
um 32% gegenüber dem Vorjahr) und den beschleunigten Bau von BESS in
Verbindung mit Rechenzentren. Bislang ist in Europa nur ein LiOH-Konverter
in Betrieb - AMG in Deutschland. Das AMG-Projekt befindet sich in der
Anlaufphase und hat eine geplante Jahreskapazität von 20.000 Tonnen LiOH.
Das Lionheart-Projekt von Vulcan Energy hat kürzlich eine positive
endgültige Investitionsentscheidung erhalten, wird aber erst 2028 mit einer
Kapazität von 24.000 Tonnen LiOH in Betrieb gehen. Die Versorgung mit
Lithiumhydroxid in Europa ist analog zu der mit Seltenen Erden, da über 80%
aus China stammen. Die jüngste Verknappung des chinesischen Angebots an
Seltenen Erden und anderen kritischen Rohstoffen hat Europa auf seine
Anfälligkeit in Bezug auf LiOH aufmerksam gemacht. Das
Guben-Konverter-Projekt (GCP) von RCK an der deutsch-polnischen Grenze,
ebenfalls mit einer Kapazität von 24.000 Tonnen LiOH, ist vollständig
genehmigt, verfügt über einen verbindlichen Abnahmevertrag mit Mercedes
Benz, basiert auf bewährter Technologie und hat Betriebskosten, die nur 8%
über dem niedrigsten Quartilwert von Vulcan von EUR3.588 pro Tonne LiOH
liegen. Im März 2025 wurde dem GCP im Rahmen des EU-Gesetzes über kritische
Rohstoffe (CRMA) der Status eines strategischen Projekts zuerkannt. Das GCP
ist eines von drei Projekten in Deutschland, die diese Auszeichnung erhalten
haben. Die beiden anderen sind das Vulcan Lionheart Project und die PCC
Thorion GmbH (ein Graphitprojekt). Die Einstufung als strategisches Projekt
der EU bedeutet, dass RCK gut positioniert ist, um von den zusätzlichen EUR3
Mrd. an Finanzmitteln zu profitieren, die die EU im Rahmen ihres Anfang
dieses Monats angekündigten RESourceEU-Aktionsplans bereitgestellt hat.
Angesichts des dringenden Bedarfs an neuen LiOH-Kapazitäten in Europa sind
wir der Meinung, dass RCK gut aufgestellt ist, um 2026 eine positive
endgültige Investitionsentscheidung für das GCP zu erreichen. Wir nehmen die
Coverage mit einer Kaufempfehlung und einem Kursziel von CAD2,40
(Kurspotenzial: 243%) wieder auf.

Bezüglich der Pflichtangaben gem. §85 Abs. 1 S. 1 WpHG und des
Haftungsausschlusses siehe die vollständige Analyse.




You can download the research here:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=6cbbfb95e7d89acfcfb86bdec1cdee3d

Contact for questions:
First Berlin Equity Research GmbH
Herr Gaurav Tiwari
Tel.: +49 (0)30 809 39 686
web: www.firstberlin.com
E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com

---------------------------------------------------------------------------

The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements,
Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content:
https://eqs-news.com/?origin_id=fbddc6b0-df43-11f0-be29-0694d9af22cf&lang=en

---------------------------------------------------------------------------

2250366 22.12.2025 CET/CEST

