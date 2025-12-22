Parlament in Sydney berät nach Anschlag am Bondi Beach über schärfere Waffengesetze

- von Renju Jose

Sydney, 22. Dez (Reuters) - Nach dem Anschlag auf eine Chanukka-Feier am Bondi Beach in Sydney will ⁠der australische ‍Bundesstaat New South Wales die Waffengesetze deutlich verschärfen.

Das Parlament des Bundesstaates trat dazu am Montag ‌für eine zweitägige Sondersitzung zusammen. Ein Gesetzentwurf sieht vor, die Zahl der Schusswaffen, ‍die eine Person besitzen darf, auf vier zu begrenzen. Für bestimmte Gruppen wie Landwirte soll eine Obergrenze von zehn gelten. Bei dem Anschlag am 14. Dezember waren 15 Menschen getötet und Dutzende verletzt ‍worden.

Bislang gibt es in dem ⁠Bundesstaat keine Obergrenze für den Besitz von Schusswaffen, sofern der Grund gegenüber der Polizei gerechtfertigt werden kann. Einem Bericht ‍des Senders ABC zufolge gibt es mehr als 50 Personen, die mehr als ⁠100 Waffen besitzen. Einer der mutmaßlichen Schützen von Bondi wurde von der Polizei erschossen und besaß sechs Schusswaffen. Sein 24-jähriger Sohn wurde nach ‍Polizeiangaben unter anderem wegen ‌Mordes und Terrorismus in 59 Fällen angeklagt.

Premierminister Anthony Albanese steht wegen des Anschlags politisch unter Druck. Einer am Montag veröffentlichten Umfrage zufolge fielen seine Zustimmungswerte seit Anfang Dezember um 15 Punkte. Führende Vertreter der jüdischen Gemeinde und die Opposition forderten nach dem Anschlag den Einsatz einer Untersuchungskommission.

