Pressestimme: 'Frankfurter Rundschau' zur Zukunft des Wehrdienstes
dpa-AFX · Uhr
FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Rundschau" zur Zukunft des Wehrdienstes:
"Es wird also ein Brief für den Jahrgang 2008 im Januar kommen. In dem die Bundeswehr freundlich anfragt, ob die angeschriebene Person vielleicht Interesse an der Verteidigung ihrer demokratischen Freiheiten hat und deshalb gewillt wäre, auf eben diese zum Teil für ein paar Monate zu verzichten und sich dem Reglement von Streitkräften zu unterwerfen. Die Sprachfachleute der Bundeswehr werden das wohl freundlich verkleiden - aber darauf läuft es hinaus: Wehrdienst, Dienst an der Waffe, und wenn Putin es will, dann auch Kriegsdienst. Das nicht klipp und klar zu sagen, wäre ein Verbrechen: die Wahrheit das erste Kriegsopfer - und das noch vor Kriegsbeginn."/yyzz/DP/he
Das könnte dich auch interessieren
PharmakonzerneNovartis und Roche bekräftigen Ausblick nach Vereinbarung mit USAgestern, 18:27 Uhr · dpa-AFX
Neue AufträgeSpanien bestellt 100 Airbus-Helikopter - China Airlines kauft mehr Großraumjets18. Dez. · dpa-AFX
Premium-Beiträge
"Beruhigungspille" für den Markt: Was die KI-Rally gerade wieder entfachtgestern, 20:00 Uhr · onvista
PlusChartzeit Wochenausgabe 21.12.2025
Maue Wirtschaft, aber lockere Zinspolitik - mein Blick aufs kommende Jahr20. Dez. · Acatis
PlusKolumne von Stefan Riße
Angst vor KI? Drei angebliche Verlierer des Booms sind jetzt einen Blick wert17. Dez. · The Market
PlusAbgestrafte Aktien