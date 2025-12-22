Pressestimme: 'Frankfurter Rundschau' zur Zukunft des Wehrdienstes

FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Rundschau" zur Zukunft des Wehrdienstes:

"Es wird also ein Brief für den Jahrgang 2008 im Januar kommen. In dem die Bundeswehr freundlich anfragt, ob die angeschriebene Person vielleicht Interesse an der Verteidigung ihrer demokratischen Freiheiten hat und deshalb gewillt wäre, auf eben diese zum Teil für ein paar Monate zu verzichten und sich dem Reglement von Streitkräften zu unterwerfen. Die Sprachfachleute der Bundeswehr werden das wohl freundlich verkleiden - aber darauf läuft es hinaus: Wehrdienst, Dienst an der Waffe, und wenn Putin es will, dann auch Kriegsdienst. Das nicht klipp und klar zu sagen, wäre ein Verbrechen: die Wahrheit das erste Kriegsopfer - und das noch vor Kriegsbeginn."/yyzz/DP/he