Plus Überflieger und Verlustbringer

Rückblick auf ein turbulentes Jahr: 2025 in sieben Grafiken

onvista · 22.12.2025, 11:00 Uhr Uhr

Im Frühjahr war kaum absehbar, wie gut das Börsenjahr 2025 laufen würde. Unser Rückblick in Grafiken zeigt dir die wichtigsten Entwicklungen auf - und welcher eher kleine Markt es geschafft hat, die großen Börsen zu schlagen. Und zwar um Längen.