Russland: US-Geheimdienstberichte über Putins Ziele sind falsch

Moskau, 22. Dez (Reuters) - Präsident Wladimir Putin will seinem Sprecher zufolge nicht ⁠die gesamte ‍Ukraine erobern und beansprucht auch keine ehemals zur Sowjetunion ‌gehörenden Teile Europas.

Sollte ein Reuters-Bericht zutreffen, seien die ‍Schlussfolgerungen der US-Geheimdienste falsch, sagte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow am Montag. "Dies entspricht absolut nicht der Wahrheit", fügte er hinzu. Moskau wisse ‍nicht, wie verlässlich ⁠die von der Nachrichtenagentur Reuters zitierten Quellen seien.

Reuters hatte unter Berufung ‍auf sechs nicht namentlich genannte Insider berichtet, dass US-Geheimdienstberichte ⁠weiterhin davor warnten, Putin habe sein Ziel nicht aufgegeben. Demnach wolle er die gesamte ‍Ukraine erobern ‌und Teile Europas zurückfordern, die einst zur Sowjetunion gehörten. Dies schließe auch Mitglieder der Nato mit ein.

