S&P 500 - Endspurt auf 7.000 Punkte! Kommt die Jahresendrally?
ING Markets · Uhr
Hier Morning Mail abonnieren
|Einstellungen
|Aktueller Kurs
|Perf. akt.
Perf. 1 Jahr
|Chart
1 Jahr
|Einstellungen
|–
|–
|–
|–
Das könnte dich auch interessieren
Vorbörse 22.12.2025Vorweihnachtliche Ruhe kehrt ein - Neulinge in MDax und SDaxheute, 08:27 Uhr · onvista
Börse am Morgen 22.12.2025Handel startet träge - Novartis und Roche geben nachheute, 10:00 Uhr · onvista
Dax Tagesrückblick 19.12.2025Dax beendet Woche mit kleinem Zuwachs - Gold läuft Richtung Rekordhoch19. Dez. · onvista
Dax Tagesrückblick 18.12.2025Dax steigt wieder klar über 24.000 Punkte - Gold springt zum Handelsschluss18. Dez. · onvista
Premium-Beiträge
Energieaktien werden 2026 interessant - trotz fallender Ölpreiseheute, 14:24 Uhr · onvista
PlusRichtige Auswahl ist aber zwingend
Rückblick auf ein turbulentes Jahr: 2025 in sieben Grafikenheute, 11:00 Uhr · onvista
PlusÜberflieger und Verlustbringer
"Beruhigungspille" für den Markt: Was die KI-Rally gerade wieder entfachtgestern, 20:00 Uhr · onvista
PlusChartzeit Wochenausgabe 21.12.2025