Santa Claus Rallye beginnt | Paramount kämpft um Warner Brothers Discovery

// Dieses Video ist keine Anlageberatung und entspricht keiner Kaufempfehlung! //



Saisonal beginnt an diesem Montag die Santa-Claus-Rallye, die historisch betrachtet bis zum 2. Januar anhält. Seit 1929, wie auch seit 1950, geht es in dieser Phase im S&P 500 in 79% der Fälle aufwärts. Im Fokus stehen die Aktien von Warner Brothers Discovery. Paramount Skydance hebt das 30 US-Dollar Cash-Angebot für Warner Brothers Discovery zwar nicht an, wobei Oracle-Gründer Larry Ellison, und die dahinterstehende Familienstiftung, nun eine persönliche 40,4 Mrd. US-Dollar Garantie für die Finanzierung des Deals aussprechen. Die Familienstiftung wird auf ein Vermögen von rund 250 Mrd. US-Dollar geschätzt, untermauert durch etwa 1,2 Milliarden Oracle-Aktien. Insgesamt stehen rund 2,8 Milliarden Aktien aus. Ansonsten sehen wir eine Erholung bei Öl- und Energiewerten. Zahleiche Berichte signalisieren, dass die Chancen von Frieden in der Ukraine anhaltend schlecht stehen. Außerdem haben die USA am Samstag ein weiteres



► Zur Opening Bell+: https://bit.ly/360wallstreetpc *



#finanzmarkt #eröffnungsglocke



► Opening Bell+: https://bit.ly/360wallstreetpc *

► Instagram: https://www.instagram.com/kochwallstreet/

► Podcast: https://apple.co/3ehK4mP

► Website: https://www.markuskoch.de/

► Impressum: https://www.markuskoch.de/impressum



*Werbung