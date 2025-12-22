

Fleischspende für die Tafel Rockenhausen

Die gemeinnützige Stiftung Bienenelfe aus Falkenstein am Donnersberg hat auch in diesem Jahr wieder zu Weihnachten eine großzügige Fleischspende an die Tafel Rockenhausen übergeben, um bedürftigen Menschen in der Region eine besondere Freude zu bereiten. In einer Zeit, in der viele Haushalte mit finanziellen Schwierigkeiten zu kämpfen haben, ist diese Spende eine wertvolle Hilfe, die für ein festlicheres Weihnachtsfest sorgt.

Die Tafel Rockenhausen, die regelmäßig Lebensmittel an bedürftige Menschen verteilt, ist auf Spenden angewiesen, um ihre Arbeit aufrechterhalten zu können. In der Weihnachtszeit, wenn viele Menschen an ihrem Tisch üppige Malhzeiten genießen, sind auch die Bedürftigen besonders auf Unterstützung angwiesen, um sich ein festliches Essen leisten zu können. Die Fleischspende der Stiftung Bienenfelfe hilft, dass auch die Menschen, die auf die Tafeln angewiesen sind, an den Feiertagen ein wenig mehr Freude und Genuss erfahren.

Ein Engagement für das Gemeinwohl

Die Stfitung setzt sich seit ihrer Gründung für verschiedene soziale Projekte und wohltätige Zwecke, mit dem starken Fokus auf Nachhaltigkeit und Gemeinschaft, ein. Der Weihnachtsakt zeigt einmal mehr, wie wichtig es der Stiftung Bienenelfe ist, in schwierigen Zeiten für Andere da zu sein und durch ihre Unterstützung positive Impulse zu setzen.

Weihnachten: eine Zeit des Gebens und des Teilens

Weihnachten ist eine Zeit, in der das Geben und Teilen im Mittelpunkt steht. Während viele in festlichem Rahmen mit der Familie und Freunden feiern, darf niemand vergessen werden, der auf Hilfe angewiesen ist. "Wir sind sehr dankbar für die Spende der Stiftung Bienenelfe. Gerade zu Weihnachten, wenn das Bedürfnis nach einem besonderen Essen groß ist. Diese Spende hilft vielen Menschen, ein festlicheres Weihnachtsfest zu erleben. Wir danken zudem herzlichst allen Spendern, die das ganze Jahr über die Tafeln Rockenhausen und Kirchheimbolanden unterstützen.", erklärte die Ehrenamtskoordinatorin des Roten Kreuzes Angela Schwalb.

Ein Schritt in die richtige Richtung

Die Spende ist ein schönes Beispiel dafür, wie lokale Unternehmen und gemeinnützige Organisationen zusammenarbeiten könne, um denjenigen zu helfen, die es am meisten benötigen. Die Stiftung Bienenelfe hat damit nicht nur den Bedürftigen in Rockenhausen geholfen, sondern auch gezeigt, wie wichtig es ist, sich als Gemeinschaft zu unterstützen. Die Tafel Rockenhausen ist auf solche Aktionen angewiesen, um ihre Arbeit weiterhin erfolgreich durchführen zu können. Es ist ein Appell an Alle, besonders aber nicht nur in der Weihnachtszeit, Mitmenschen zu helfen und zu teilen.

Die Stiftung Bienenelfe möchte auch in Zukunft weiterhin soziale Projekte unterstützen und bedürftige Menschen in der Region mit ihrem Engagement erreichen. Die Spende zu Weihnachten ist nur ein Beispiel für ihr kontinuierliches Wirken und ihrer Verantwortung gegenüber der Gesellschaft.

Fazit:

Die Fleischspende der Stiftung Bienenelfe ist ein leuchtendes Beispiel für Hilfsbereitschaft und Solidarität in der Weihnachtszeit. Durch solche Initiativen wird das Zusammengehörigkeitsgefühl gestärkt und bedürftige Menschen erhalten die Unterstützung, die sie benötigen, um ein schöneres Weihnachtsfest zu erleben. Die Tafel Rockenhausen kann sich auch auf weitere Unterstützung freuen und die Stiftung Bienenelfe wird auch weiterhin ein aktiver Teil der gemeinnützigen Landschaft in der Region bleiben.

Über die Stiftung Bienenelfe

Sinnbildlich steht der kleinste Vogel der Welt (die "Bienenelfe") für große Veränderungen, die die Stiftung im Kleinen bewirken kann. Regional verwurzelt, ökologisch wie ökonomisch nachhaltig aufgestellt - tritt die Stiftung Bienenelfe den Beweis an, dass Tier- und Naturschutz fernab von radikalen Ideologien möglich ist. Lebewesen nicht als industrielles Produkt im Sinne einer reinen Kosten-/ Nutzenanalyse zu behandeln, Tier- und Umweltschutz nicht als Doktrin verordnen zu wollen, sondern im Kleinen durch Herz und Verstand eine große Motivation zum Mitmachen zu bewirken - das ist das Leitbild der Stiftung Bienenelfe.

Kontakt:

Denise Ulbrich

Email: denise@bienenelfe.org

Tel: +49 171 523 4455

Emittent/Herausgeber: fund2seed GmbH

