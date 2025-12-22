TAGESVORSCHAU: Termine am 22. Dezember 2025

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Montag, den 22. Dezember 2025

TERMINE UNTERNEHMEN DEU: Deutsche Börse, Indexänderungen: MDax rein: Aumovio, TKMS, MDax raus: Gerresheimer, Hellofresh SDax rein: Gerresheimer, HelloFresh, Ottobock, PSI Software, Tonies, Verbio SDax raus: Amadeus Fire, Formycon, LPKF, Procredit,Stratec, Thyssenkrupp Nucera TecDax rein: Ottobock, TecDax raus: PNE TERMINE KONJUNKTUR 07:00 FIN: Erzeugerpreise 11/25 08:00 GBR: BIP Q3/25 (2. Veröffentlichung) 08:00 GBR: Im- und Exporte Q3/25 (endgültig) 08:00 GBR: Leistungsbilanz Q3/25 10:00 POL: Einzelhandelsumsatz 11/25 10:00 ITA: Erzeugerpreise 11/25 12:00 IRL: Erzeugerpreise 11/25 14:30 USA: CFNA-Index 11/25

