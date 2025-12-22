Trump ernennt Sondergesandten für Grönland

Washington, 22. Dez (Reuters) - US-Präsident Donald Trump hat am Sonntag (Ortszeit) den Gouverneur von Louisiana, Jeff Landry, ⁠zum Sondergesandten ‍für Grönland ernannt.

"Jeff versteht, wie wichtig Grönland für unsere nationale Sicherheit ist", ‌schrieb Trump in einem Beitrag auf Truth Social. Er werde ‍die Interessen des Landes für die Sicherheit der Verbündeten und der ganzen Welt entschieden voranbringen. Eine Stellungnahme des Weißen Hauses und von Vertretern Landrys lag zunächst nicht ‍vor. Es war zudem ⁠unklar, ob Landry von seinem Amt als Gouverneur zurücktreten muss.

Trump hatte zu Beginn seiner Amtszeit ‍erklärt, die USA könnten und sollten Grönland notfalls militärisch annektieren. Die ⁠Ankündigung stieß in Dänemark und der Europäischen Union auf scharfe Kritik und wurde als Bruch internationaler Normen angesehen. In ‍der Folge erhöhten ‌die Europäer ihre Aufmerksamkeit für die zur dänischen Krone gehörende Insel. Zuletzt hatte Trump seine Rhetorik jedoch zurückgefahren. In Abstimmung mit Dänemark fanden zudem vor Kurzem US-Militärübungen auf Grönland statt.

(Bericht von Bo Erickson und Arathy Somasekhar, geschrieben von Alexandra Falk. Bei Rückfragen ⁠wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‍Märkte).)