US-Anleihen: Kursverluste zum Wochenstart

dpa-AFX · Uhr
NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen sind am Montag gefallen. Der Terminkontrakt für zehnjährige Papiere (T-Note-Future) sank um 0,11 Prozent auf 112,38 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Anleihen stieg auf 4,16 Prozent.

Die freundliche Stimmung an den Aktienmärkten belastet die als sicher geltenden Staatsanleihen. Wichtige Konjunkturdaten wurden in den USA nicht veröffentlicht. Händler verwiesen auf ein deutlich gesunkenes Handelsvolumen vor den Weihnachtsfeiertagen. Dem Handel fehlte es zum Start der Weihnachtswoche an Impulsen. Es wurden in den USA keine wichtigen Konjunkturdaten veröffentlicht.

In den Vereinigten Staaten stehen allerdings am Dienstag noch einige Zahlen an, die Aufschluss über die Entwicklung der Wirtschaft geben könnten. So werden unter anderem Zahlen zur Industrieproduktion veröffentlicht./jsl/he

