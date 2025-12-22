Vorweihnachtliche Ruhe kehrt ein - Neulinge in MDax und SDax

Nach der freundlichen Tendenz am Freitag dürfte der deutsche Aktienmarkt nur wenig verändert in die kurze Handelswoche vor Weihnachten starten. Rund eine Stunde vor Beginn des Börsenhandels signalisierte der X-Dax ein Plus von 0,1 Prozent auf 24.309 Punkte. Der EuroStoxx 50, der Leitindex der Euroregion, wird am Montag zunächst nahezu unverändert erwartet.

Da große Investoren ihre Bücher für 2025 bereits weitgehend geschlossen haben, dürfte es in Summe wenig Bewegung geben. Bei einigen Einzelwerten könnte das aber anders aussehen, da gerade bei geringen Handelsvolumina insbesondere bei Aktien aus der zweiten und dritten Reihe auch mal größere Ausschläge möglich sind.

Ende der vergangenen Woche hatte der Dax mit Rückenwind von der jüngsten Leitzinssenkung sowie Inflationsdaten in den USA die psychologisch wichtige Marke von 24.000 Punkten zurückerobert. So hatte ein Rückgang der US-Inflation die Erwartung weiterer Leitzinssenkungen 2026 untermauert. Zudem behielt die Europäische Zentralbank (EZB) ihren Leitzins bei, womit der öffentlichen Hand sowie Unternehmen weiterhin die eher niedrigen Zinsen zugutekommen, mit denen die Eurozone in das mit Konjunkturhoffnungen verbundene Jahr 2026 geht.

Mit Blick auf ein Ende des russischen Angriffskriegs in der Ukraine gibt es derweil keine echten Fortschritte. Zwar zeigte sich der US-Sondergesandte Steve Witkoff nach Verhandlungen in Miami zufrieden über seine Gespräche mit der russischen Delegation, ein Durchbruch wurde aber nicht vermeldet.Abseits des Weltgeschehens gibt es zum Montag einige Wechsel in der Dax-Familie.

Einzelaktien im vorbörslichen Überblick

Einen Blick wert sein könnten die Aktien von Dürr. Der Hersteller von Fahrzeug-Lackieranlagen erhöhte für das laufende Jahr seine Prognose für den Finanzmittelzufluss und begründete dies mit vorgezogenen Zahlungen von Kunden im vierten Quartal sowie verschobenen Dürr-Zahlungen in das Jahr 2026.

Deshalb soll auch die Nettofinanzverschuldung geringer ausfallen als zunächst angenommen. Die im SDax notierte Aktie legte vorbörslich auf der Handelsplattform Tradegate um 1,9 Prozent zu.

Wall Street im Plus

Die US-Börsen haben sich am Freitag weiter von ihrem jüngsten Rücksetzer erholt. Eine Jahresendrally sei nach wie vor möglich, sagte ein Investmentexperte. Es herrschte unvermindert Erleichterung nach erfreulichen Inflationsdaten am Vortag.

Index Punkte Veränderung Dow Jones 48.134 + 0,38 Prozent S&P 500 6.834 + 0,88 Prozent Nasdaq 25.346 + 1,31 Prozent

Asiens Börsen verzeichnen Gewinne

Beflügelt von positiven US-Vorgaben haben die wichtigsten Aktienmärkte in Asien deutlich zugelegt. Auf Jahressicht liegt der Nikkei 225 aktuell rund 26 Prozent im Plus. Auch in China und Hongkong gab es am Montag Gewinne.

Index Punkte Veränderung Nikkei 225 50.301 + 2,09 Prozent Hang Seng 25.780 + 0,54 Prozent CSI 300 4.666 + 0,47 Prozent

Renten

Terminkontrakt/Anleihe Kurs/Rendite Veränderung in Prozent/in Prozentpunkten Bund Future 126,78 - 0,16 Prozent 10-jährige Bundesanleihen 2.90 + 0,015 Prozentpunkte 10-jährige US-Anleihen 4.16 + 0,016 Prozentpunkte

Devisen

Währungspaar Kurs Veränderung Euro in Dollar 1,1717 - 0,06 Prozent Dollar in Yen 157,35 - 0,22 Prozent Euro in Yen 184,36 - 0,16 Prozent

Rohöl

Sorte Kurs Veränderung Brent 61,14 USD + 0,67 USD WTI 57,16 USD + 0,64 USD

Ölpreise legen zu 19.12.2025 · 15:44 Uhr · dpa-AFX

Umstufungen von Aktien

- BERENBERG SENKT ZIEL FÜR HORNBACH HOLDING AUF 88 (90) EUR - 'HOLD'

Termine Unternehmen

DEU: Deutsche Börse, Indexänderungen:

MDax rein: Aumovio, TKMS, MDax raus: Gerresheimer, Hellofresh

SDax rein: Gerresheimer, HelloFresh, Ottobock, PSI Software, Tonies, Verbio

SDax raus: Amadeus Fire, Formycon, LPKF, Procredit,Stratec, Thyssenkrupp Nucera

TecDax rein: Ottobock, TecDax raus: PNE

Termine Konjunktur

07:00 FIN: Erzeugerpreise 11/25

08:00 GBR: BIP Q3/25 (2. Veröffentlichung)

08:00 GBR: Im- und Exporte Q3/25 (endgültig)

08:00 GBR: Leistungsbilanz Q3/25

10:00 POL: Einzelhandelsumsatz 11/25

10:00 ITA: Erzeugerpreise 11/25

12:00 IRL: Erzeugerpreise 11/25

14:30 USA: CFNA-Index 11/25

