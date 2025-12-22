Vorweihnachtliche Ruhe kehrt ein - Neulinge in MDax und SDax
Nach der freundlichen Tendenz am Freitag dürfte der deutsche Aktienmarkt nur wenig verändert in die kurze Handelswoche vor Weihnachten starten. Rund eine Stunde vor Beginn des Börsenhandels signalisierte der X-Dax ein Plus von 0,1 Prozent auf 24.309 Punkte. Der EuroStoxx 50, der Leitindex der Euroregion, wird am Montag zunächst nahezu unverändert erwartet.
Da große Investoren ihre Bücher für 2025 bereits weitgehend geschlossen haben, dürfte es in Summe wenig Bewegung geben. Bei einigen Einzelwerten könnte das aber anders aussehen, da gerade bei geringen Handelsvolumina insbesondere bei Aktien aus der zweiten und dritten Reihe auch mal größere Ausschläge möglich sind.
Ende der vergangenen Woche hatte der Dax mit Rückenwind von der jüngsten Leitzinssenkung sowie Inflationsdaten in den USA die psychologisch wichtige Marke von 24.000 Punkten zurückerobert. So hatte ein Rückgang der US-Inflation die Erwartung weiterer Leitzinssenkungen 2026 untermauert. Zudem behielt die Europäische Zentralbank (EZB) ihren Leitzins bei, womit der öffentlichen Hand sowie Unternehmen weiterhin die eher niedrigen Zinsen zugutekommen, mit denen die Eurozone in das mit Konjunkturhoffnungen verbundene Jahr 2026 geht.
Mit Blick auf ein Ende des russischen Angriffskriegs in der Ukraine gibt es derweil keine echten Fortschritte. Zwar zeigte sich der US-Sondergesandte Steve Witkoff nach Verhandlungen in Miami zufrieden über seine Gespräche mit der russischen Delegation, ein Durchbruch wurde aber nicht vermeldet.Abseits des Weltgeschehens gibt es zum Montag einige Wechsel in der Dax-Familie.
Einzelaktien im vorbörslichen Überblick
Einen Blick wert sein könnten die Aktien von Dürr. Der Hersteller von Fahrzeug-Lackieranlagen erhöhte für das laufende Jahr seine Prognose für den Finanzmittelzufluss und begründete dies mit vorgezogenen Zahlungen von Kunden im vierten Quartal sowie verschobenen Dürr-Zahlungen in das Jahr 2026.
Deshalb soll auch die Nettofinanzverschuldung geringer ausfallen als zunächst angenommen. Die im SDax notierte Aktie legte vorbörslich auf der Handelsplattform Tradegate um 1,9 Prozent zu.
Wall Street im Plus
Die US-Börsen haben sich am Freitag weiter von ihrem jüngsten Rücksetzer erholt. Eine Jahresendrally sei nach wie vor möglich, sagte ein Investmentexperte. Es herrschte unvermindert Erleichterung nach erfreulichen Inflationsdaten am Vortag.
Asiens Börsen verzeichnen Gewinne
Beflügelt von positiven US-Vorgaben haben die wichtigsten Aktienmärkte in Asien deutlich zugelegt. Auf Jahressicht liegt der Nikkei 225 aktuell rund 26 Prozent im Plus. Auch in China und Hongkong gab es am Montag Gewinne.
|Index
|Punkte
|Veränderung
|Nikkei 225
|50.301
|+ 2,09 Prozent
|Hang Seng
|25.780
|+ 0,54 Prozent
|CSI 300
|4.666
|+ 0,47 Prozent
Renten
|Terminkontrakt/Anleihe
|Kurs/Rendite
|Veränderung in Prozent/in Prozentpunkten
|Bund Future
|126,78
|- 0,16 Prozent
|10-jährige Bundesanleihen
|2.90
|+ 0,015 Prozentpunkte
|10-jährige US-Anleihen
|4.16
|+ 0,016 Prozentpunkte
Devisen
|Währungspaar
|Kurs
|Veränderung
|Euro in Dollar
|1,1717
|- 0,06 Prozent
|Dollar in Yen
|157,35
|- 0,22 Prozent
|Euro in Yen
|184,36
|- 0,16 Prozent
Rohöl
Umstufungen von Aktien
- BERENBERG SENKT ZIEL FÜR HORNBACH HOLDING AUF 88 (90) EUR - 'HOLD'
Termine Unternehmen
DEU: Deutsche Börse, Indexänderungen:
MDax rein: Aumovio, TKMS, MDax raus: Gerresheimer, Hellofresh
SDax rein: Gerresheimer, HelloFresh, Ottobock, PSI Software, Tonies, Verbio
SDax raus: Amadeus Fire, Formycon, LPKF, Procredit,Stratec, Thyssenkrupp Nucera
TecDax rein: Ottobock, TecDax raus: PNE
Termine Konjunktur
07:00 FIN: Erzeugerpreise 11/25
08:00 GBR: BIP Q3/25 (2. Veröffentlichung)
08:00 GBR: Im- und Exporte Q3/25 (endgültig)
08:00 GBR: Leistungsbilanz Q3/25
10:00 POL: Einzelhandelsumsatz 11/25
10:00 ITA: Erzeugerpreise 11/25
12:00 IRL: Erzeugerpreise 11/25
14:30 USA: CFNA-Index 11/25
(mit Material von dpa-AFX)
|Einstellungen
|Aktueller Kurs
|Perf. akt.
Perf. 1 Jahr
|Chart
1 Jahr
|Einstellungen
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–