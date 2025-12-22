W​e​r​b​u​n​g ausblenden

Wieder russischer General bei Anschlag in Moskau getötet

Reuters · Uhr
Artikel teilen:

Moskau, 22. Dez (Reuters) - In Moskau ist erneut ein ranghoher General bei einem Bombenanschlag getötet worden.

Dabei handelte es sich um Generalleutnant Fanil Sarwarow, der die Abteilung ⁠für operative Ausbildung ‍der Armee im russischen Generalstab geleitet hat, wie das staatliche Ermittlungskomitee am Montag mitteilte. Der Sprengsatz sei unter dem Wagen ‌des Generals explodiert, als er am Morgen von einem Parkplatz losgefahren sei. Der 56-Jährige sei seinen Verletzungen ‍erlegen. Es werde vermutet, dass ukrainische Spezialkräfte hinter dem Anschlag stecken könnten. Eine Stellungnahme der Ukraine lag zunächst nicht vor.

Bei den Untersuchungen würden mehrere Möglichkeiten geprüft, sagte eine Sprecherin des Ermittlungskomitees. Eine davon sei eine mögliche Rolle ukrainischer Geheimdienste. Die inoffizielle ukrainische Webseite "Myrotworez", die eine Datenbank ‍von als Kriegsverbrechern oder Verrätern bezeichneten Personen ⁠führt, aktualisierte ihren Eintrag zu Sarwarow mit dem Vermerk, er sei "liquidiert" worden.

Kreml-Sprecher Dmitri Peskow sagte der Nachrichtenagentur Interfax zufolge, Präsident Wladimir Putin sei umgehend über den ‍Anschlag informiert worden. Seit Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine vor fast vier Jahren gab es in ⁠oder in der Nähe von Moskau eine Reihe von Anschlägen auf russische Militärs und prominente Unterstützer des Krieges. Der ukrainische Militärgeheimdienst hat sich in der Vergangenheit zu mehreren dieser Taten bekannt.

So wurde ‍im vergangenen April der stellvertretende ‌Leiter der Haupteinsatzdirektion des Generalstabs der Armee, Jaroslaw Moskalik, bei einem Autobombenanschlag in der Nähe der russischen Hauptstadt getötet. Im Dezember 2024 kam der russische General Igor Kirillow bei einem Bombenanschlag in Moskau ums Leben. Damals bekannte sich der ukrainische Geheimdienst SBU dazu. Er machte Kirillow für den Einsatz chemischer Waffen gegen ukrainische Truppen verantwortlich. Russland wies dies zurück. Auch die Tochter eines bekannten russischen Nationalisten wurde bei einem Anschlag getötet.

(Bericht von ⁠Reuters, geschrieben von Christian Götz, redigiert von Philipp Krach. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‍und Märkte).)

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
G
GENERAL

Das könnte dich auch interessieren

Plus
Überflieger und Verlustbringer
Rückblick auf ein turbulentes Jahr: 2025 in sieben Grafikenheute, 11:00 Uhr · onvista
Grafiken sind über die Skyline von New York gelegt.
Vorbörse 22.12.2025
Vorweihnachtliche Ruhe kehrt ein - Neulinge in MDax und SDaxheute, 08:27 Uhr · onvista
Vorweihnachtliche Ruhe kehrt ein - Neulinge in MDax und SDax
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Plus
Richtige Auswahl ist aber zwingend
Energieaktien werden 2026 interessant - trotz fallender Ölpreiseheute, 14:24 Uhr · onvista
Plus
Überflieger und Verlustbringer
Rückblick auf ein turbulentes Jahr: 2025 in sieben Grafikenheute, 11:00 Uhr · onvista
Plus
Chartzeit Wochenausgabe 21.12.2025
"Beruhigungspille" für den Markt: Was die KI-Rally gerade wieder entfachtgestern, 20:00 Uhr · onvista
Alle Premium-News
W​e​r​b​u​n​g ausblenden