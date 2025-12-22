Wieder russischer General bei Anschlag in Moskau getötet

Moskau, 22. Dez (Reuters) - In Moskau ist erneut ein ranghoher General bei einem Bombenanschlag getötet worden.

Dabei handelte es sich um Generalleutnant Fanil Sarwarow, der die Abteilung ⁠für operative Ausbildung ‍der Armee im russischen Generalstab geleitet hat, wie das staatliche Ermittlungskomitee am Montag mitteilte. Der Sprengsatz sei unter dem Wagen ‌des Generals explodiert, als er am Morgen von einem Parkplatz losgefahren sei. Der 56-Jährige sei seinen Verletzungen ‍erlegen. Es werde vermutet, dass ukrainische Spezialkräfte hinter dem Anschlag stecken könnten. Eine Stellungnahme der Ukraine lag zunächst nicht vor.

Bei den Untersuchungen würden mehrere Möglichkeiten geprüft, sagte eine Sprecherin des Ermittlungskomitees. Eine davon sei eine mögliche Rolle ukrainischer Geheimdienste. Die inoffizielle ukrainische Webseite "Myrotworez", die eine Datenbank ‍von als Kriegsverbrechern oder Verrätern bezeichneten Personen ⁠führt, aktualisierte ihren Eintrag zu Sarwarow mit dem Vermerk, er sei "liquidiert" worden.

Kreml-Sprecher Dmitri Peskow sagte der Nachrichtenagentur Interfax zufolge, Präsident Wladimir Putin sei umgehend über den ‍Anschlag informiert worden. Seit Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine vor fast vier Jahren gab es in ⁠oder in der Nähe von Moskau eine Reihe von Anschlägen auf russische Militärs und prominente Unterstützer des Krieges. Der ukrainische Militärgeheimdienst hat sich in der Vergangenheit zu mehreren dieser Taten bekannt.

So wurde ‍im vergangenen April der stellvertretende ‌Leiter der Haupteinsatzdirektion des Generalstabs der Armee, Jaroslaw Moskalik, bei einem Autobombenanschlag in der Nähe der russischen Hauptstadt getötet. Im Dezember 2024 kam der russische General Igor Kirillow bei einem Bombenanschlag in Moskau ums Leben. Damals bekannte sich der ukrainische Geheimdienst SBU dazu. Er machte Kirillow für den Einsatz chemischer Waffen gegen ukrainische Truppen verantwortlich. Russland wies dies zurück. Auch die Tochter eines bekannten russischen Nationalisten wurde bei einem Anschlag getötet.

