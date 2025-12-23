Autowerte schwächeln nach Absatzzahlen

Die Aktien der deutschen Autobauer haben am Dienstag nach Absatzzahlen für Europa mit überwiegend moderaten Verlusten zu den schwächsten Werten im Dax gehört. Die Volkswagen-Vorzugsaktien notierten am späten Mittag als Dax-Schlusslicht ein Prozent tiefer, BMW fielen um 0,6 Prozent. Für die Titel von Mercedes-Benz ging es um 0,4 Prozent abwärts. Die Anteilsscheine der Porsche AG büßten 0,2 Prozent ein.

Der Automarkt in der Europäischen Union verzeichnete im November 2,1 Prozent mehr Neuzulassungen als ein Jahr zuvor. Für die ersten elf Monate belief sich das Plus damit auf 1,4 Prozent. Allerdings liegt der Gesamtabsatz weiter deutlich unter dem Niveau vor der Corona-Pandemie. Der Anteil reiner Elektroautos stieg auf fast 17 Prozent.

Unangefochtener Marktführer in der EU bleibt der Volkswagen-Konzern, dessen Marken im November um 3,5 Prozent zulegten. Der Sportwagenbauer Porsche AG aus der VW -Gruppe kam jedoch auf ein Minus von gut 28 Prozent. Von den Marken des BMW-Konzerns wurden 4 Prozent mehr Autos zugelassen. Mercedes-Benz hingegen verzeichnete bei den Neuzulassungen einen Rückgang von 3,8 Prozent.

Immer weniger Ausschüttungen

Die Krise im Automobilsektor macht sich auch bei den Dividendenzahlungen für das Geschäftsjahr 2025 bemerkbar: Unter den sieben Dax-Unternehmen, bei denen laut einer Übersicht der Dekabank ein Rückgang der Ausschüttungen erwartet wird, sind fünf Autohersteller beziehungsweise -zulieferer: BMW, Mercedes-Benz, VW, Porsche Holding und Continental.

Damit setze sich der negative Trend aus dem Vorjahr fort, heißt es bei der Dekabank: Der "Bedeutungsverlust der deutschen Automobilindustrie" treffe nun "auch mit voller Wucht die Unternehmensgewinne und Dividendenausschüttungen". Deka-Kapitalmarktexperte Joachim Schallmayer prognostiziert: "Mit einer schnellen Rückkehr zur Dividendenstärke ist in dem Sektor nicht zu rechnen."