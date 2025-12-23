W​e​r​b​u​n​g ausblenden

ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Gerresheimer auf 'Buy' - Ziel 34,10 Euro

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat Gerresheimer nach der vom Spezialverpackungshersteller angekündigten Korrektur der Bill-and-Hold-Praxis auf "Buy" belassen. Das Kursziel lautet unverändert 34,10 Euro, wie Analyst James Vane-Tempest am Dienstag schrieb./rob/ajx/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.12.2025 / 02:24 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.12.2025 / 02:24 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Gerresheimer

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Plus
Richtige Auswahl ist aber zwingend
Energieaktien werden 2026 interessant - trotz fallender Ölpreisegestern, 14:24 Uhr · onvista
Plus
Überflieger und Verlustbringer
Rückblick auf ein turbulentes Jahr: 2025 in sieben Grafikengestern, 11:00 Uhr · onvista
Plus
Chartzeit Wochenausgabe 21.12.2025
"Beruhigungspille" für den Markt: Was die KI-Rally gerade wieder entfacht21. Dez. · onvista
Alle Premium-News
W​e​r​b​u​n​g ausblenden