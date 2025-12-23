W​e​r​b​u​n​g ausblenden

ANALYSE-FLASH: RBC belässt IAG auf 'Outperform' - Ziel 500 Pence

dpa-AFX · Uhr
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für International Airlines Group (IAG) auf "Outperform" mit einem Kursziel von 500 Pence belassen. Ruairi Cullinane aktualisierte in einer am Dienstag vorliegenden Studie seine makroökonomischen Annahmen einschließlich günstigeren Treibstoffs und hob seine Investitionsschätzungen bis 2028 an. An seinen Gewinnschätzungen für die Airline bis 2026 ändere sich wenig, während er den Gewinn je Aktie für das Geschäftsjahr 2027 mehr als zwei Prozent höher sieht als bisher. IAG sei attraktiv bewertet./rob/ajx/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.12.2025 / 11:38 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.12.2025 / 11:38 / EST

International Consolidated Airlines

