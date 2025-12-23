Anleger lassen es erneut ruhig angehen

Wie bereits zum Start der verkürzten Vorweihnachtswoche zeichnet sich am deutschen Aktienmarkt auch einen Tag vor Heiligabend ein Handelsgeschehen mit wenig Bewegung ab. Große Investoren haben ihre Bücher für 2025 bereits geschlossen, vielerorts laufen die Weihnachtsferien.

Der Dax notierte am Dienstag wenige Minuten nach Eröffnung des Xetra-Handels circa 0,2 Prozent höher bei 24.326 Punkten.

Der MDax der mittelgroßen Werte gab um 0,2 Prozent auf 30.376 Zähler nach. Der EuroStoxx 50 zeigte ein Plus von fast 0,2 Prozent.

Am Nachmittag könnten US-Konjunkturdaten für etwas mehr Schwung sorgen. Veröffentlicht werden Zahlen zum Wirtschaftswachstum, zum privaten Konsum, zum Auftragseingang langlebiger Güter, zur Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung sowie zum Verbrauchervertrauen.

(mit Material von dpa-AFX)