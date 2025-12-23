Bund verlängert Beschäftigungssicherung für PCK-Raffinerie Schwedt

Düsseldorf, 23. Dez (Reuters) - Die Bundesregierung verlängert erneut die Beschäftigungssicherung für die PCK-Raffinerie im brandenburgischen ⁠Schwedt um ‍weitere sechs Monate bis zum 30. Juni.

Damit setze sie ein klares Signal ‌der Verlässlichkeit für die Beschäftigten und leiste einen Beitrag zur ‍Stabilisierung des Standorts, teilte die Regierung am Dienstag mit. "Die Menschen in der Uckermark können sich auf die Bundesregierung verlassen", sagte Bundesfinanzminister Lars Klingbeil. "Unser oberstes Ziel dabei ‍bleibt, die Arbeitsplätze in ⁠der Region zu erhalten. Deshalb verlängern wir die Beschäftigungssicherung."

Die Maßnahme ist Teil des Zukunftspakets für ‍ostdeutsche Raffineriestandorte und Häfen, das im September 2022 auf den ⁠Weg gebracht wurde. Ziel ist es, die Versorgungssicherheit der Bevölkerung und Wirtschaft mit Rohöl aufrechtzuerhalten. Zugleich sollen die Grundlagen ‍für eine ‌Modernisierung der Standorte geschaffen werden. Von Schwedt aus wird unter anderem Berlin mit Treibstoff versorgt.

Im Zuge des russischen Angriffes auf die Ukraine hatte Deutschland die Anteile des Ölkonzerns Rosneft 2022 an Schwedt unter Treuhand gestellt. Die deutsche Tochter von Rosneft hält 54,17 ⁠Prozent an Schwedt. Eine Treuhandschaft muss halbjährlich verlängert werden.

(Bericht von Anneli Palmen, redigiert von Thomas ‍Seythal)