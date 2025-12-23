Deutsche Importpreise mit stärkstem Rückgang seit anderthalb Jahren

Berlin, 23. Dez (Reuters) - Die deutschen Importpreise sind im November wegen billigerer Energie so stark gefallen wie seit rund anderthalb Jahren nicht mehr.

Sie ⁠sanken um 1,9 ‍Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat, wie das Statistische Bundesamt am Dienstag mitteilte. "Dies war der stärkste Rückgang gegenüber dem Vorjahr ‌seit März 2024", hieß es. Von der Nachrichtenagentur Reuters befragte Experten hatten sogar einen stärkeren ‍Rückgang von 2,2 Prozent erwartet, nach einem Minus von 1,4 Prozent im Oktober. Von Oktober auf November legten die Einfuhrpreise um 0,5 Prozent zu.

Den größten Einfluss auf die Entwicklung hatten erneut die Energieimporte. Diese verbilligten sich um 15,7 Prozent im Vergleich zum ‍November 2024. Rohöl kostete 21,7 Prozent weniger, ⁠während für Erdgas 15,6 Prozent und für Strom 10,6 Prozent weniger verlangt wurden. Mineralölerzeugnisse wie Benzin waren 7,2 Prozent günstiger. Klammert man Energie ‍aus, fielen die Einfuhrpreise um 0,3 Prozent.

Für Nahrungsmittel musste mehr Geld hingelegt werden: Sie verteuerten sich im ⁠Schnitt um 2,8 Prozent. Mehr verlangt wurden vor allem für geschälte Haselnüsse (+62,7 Prozent), Kaffee (+36,2 Prozent), Rindfleisch (+24,8 Prozent), Orangensaft (+23,0 Prozent) und Geflügelfleisch (+17,1 Prozent). Billiger als im November 2024 wurden unter ‍anderem Olivenöl (-22,2 Prozent), Zucker (-16,2 Prozent) ‌und Schweinefleisch (-12,5 Prozent).

Da die deutsche Wirtschaft sehr viele Vorprodukte und Rohstoffe aus dem Ausland ordert, wirken sich Einfuhrpreise früher oder später auch auf die allgemeine Inflation aus. Im November verharrte die Teuerungsrate bei den Verbraucherpreisen bei 2,3 Prozent. Besonders stark verteuert haben sich zuletzt Dienstleistungen mit 3,5 Prozent. Als ein Grund dafür gilt die Personalknappheit in vielen Servicebetrieben. Diese führt zu höheren Lohnkosten, die wiederum an ⁠die Kunden weitergereicht werden, wie Ökonomen erklären.

