Deutschland schiebt erstmals Straftäter nach Syrien ab

Berlin, 23. Dez (Reuters) - Deutschland hat zum ersten Mal seit Ausbruch des Bürgerkriegs in Syrien ⁠vor 14 ‍Jahren einen Straftäter in das arabische Land abgeschoben.

Der Mann sei ‌am Dienstagvormittag den Behörden in Damaskus übergeben worden, teilte das ‍Innenministerium mit. Er habe in Nordrhein-Westfalen eine Haftstrafe wegen besonders schweren Raubes, Körperverletzung und Erpressung verbüßt. Der Abschiebung seien Gespräche mit der neuen syrischen ‍Regierung vorangegangen. Inzwischen gebe es ⁠Vereinbarungen darüber, dass Straftäter und Gefährder künftig regelhaft abgeschoben werden könnten.

Zudem sei zum ‍zweiten Mal binnen einer Woche ein Straftäter nach Afghanistan abgeschoben ⁠worden. Der Mann habe in Bayern unter anderem wegen vorsätzlicher Körperverletzung im Gefängnis gesessen, teilte das Ministerium weiter ‍mit. Die ‌Abschiebungen nach Afghanistan sind vor allem wegen der nötigen Kontakte zum radikalislamischen Taliban-Regime und der Menschenrechtslage dort umstritten. Aber auch die Sicherheitslage in Syrien ist trotz des Regimewechsels umstritten.

