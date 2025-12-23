Dividendenalarm
Dividendenkalender heute, 23.12.2025
onvista · Uhr
Die Dividendentermine folgender Unternehmen sind heute, am 23. Dezember 2025, wichtig. Alle Daten kompakt in einer Übersicht.
Quelle: Number1411/Shutterstock.com
Die beliebtesten Aktien, bei denen Dividenden anstehen
|Unternehmen
|Finanzbericht
|Amkor Technology
|Vierteljährliches Dividenden Datum
|Banco BBVA Argentina
|Sonder ex-Dividenden Datum
|Banco de Sabadell
|Endgültiges ex-Dividenden Datum
|Blackrock
|Vierteljährliches Dividenden Datum
|China Railway Group
|Sonder ex-Dividenden Datum
|Electronic Arts
|Vierteljährliches Dividenden Datum
|Enagás
|Endgültiges Dividenden Datum
|International Seaways
|Sonder-Dividenden Datum
|LTC Properties
|Endgültiges ex-Dividenden Datum
|Meta Platforms (ehem. Facebook)
|Vierteljährliches Dividenden Datum
|Restaurant Brands International
|Vierteljährliches ex-Dividenden Datum
|Singapore Airlines
|Endgültiges Dividenden Datum
|Sodexo
|Endgültiges Dividenden Datum
|Xylem
|Vierteljährliches Dividenden Datum
|Yum China
|Vierteljährliches Dividenden Datum
Alle Dividendentermine findest du in unserem Finanzkalender.
|Einstellungen
|Aktueller Kurs
|Perf. akt.
Perf. 1 Jahr
|Chart
1 Jahr
|Einstellungen
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
