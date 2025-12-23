W​e​r​b​u​n​g ausblenden

dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Leichte Gewinne erwartet

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

FRANKFURT (dpa-AFX)

-------------------------------------------------------------------------------

AKTIEN

-------------------------------------------------------------------------------

DEUTSCHLAND: - LEICHTE GEWINNE - Einen Tag vor Heiligabend zeichnet sich für den Dax erneut wenig Bewegung ab. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex am Dienstag rund zwei Stunden vor dem Auftakt auf 24.302 Punkte und damit 0,1 Prozent höher. Bereits am Vortag hatte der Dax in einem ruhigen Handel kaum verändert geschlossen. Große Investoren haben ihre Bücher für 2025 bereits geschlossen, vielerorts laufen die Weihnachtsferien. Der Dax hält sich damit weiter über der psychologisch wichtigen Marke von 24.000 Punkten. Unterstützung liefern gute US-Vorgaben. Für den marktbreiten S&P 500 zeichnet sich der mittlerweile achte Gewinnmonat in Folge ab. Hierzulande kommt der Dax unter dem Strich zwar schon eine Weile nicht mehr so recht vom Fleck, 2025 hat er mit einem Kursplus von knapp 22 Prozent aber die Nase vorn. Der S&P 500 hat um rund 17 Prozent zugelegt.

USA: - GEWINNE - Die US-Börsen haben am Montag ihre Gewinne von Ende letzter Woche etwas ausgebaut. Anleger setzten weiter auf eine Jahresendrally eines starken Börsenjahres mit dem Thema Künstliche Intelligenz (KI) als einer der Triebfedern. Zudem nimmt die Positionierung der Anleger in Aktien zu, und Fondsmanager halten weiter wenig Barmitteln. Ihre Erwartungen hinsichtlich einer weiteren Rally überwiegen die Bedenken hinsichtlich hoher Bewertungen. Auch der Kurs der Notenbank wird aufmerksam beobachtet, wobei für das nächste Jahr zwei weitere Leitzinssenkungen eingepreist sind. Der Leitindex Dow Jones Industrial legte zu Beginn der verkürzten Weihnachtshandelswoche um 0,47 Prozent auf 48.362,68 Punkte zu. Das vor zehn Tagen erreichte Rekordhoch bei 48.887 Punkten haben Anleger im Blick.

ASIEN: - UNEINHEITLICH - Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Dienstag keine einheitliche Richtung eingeschlagen. Für etwas Rückenwind sorgten freundliche Vorgaben aus den USA. In Toko büßte der japanische Leitindex Nikkei 225 kurz vor dem Handelsende dennoch rund 0,1 Prozent ein. Auch in China und Hongkong blieb die Stimmung verhalten. Der CSI-300-Index mit den wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandbörsen legte zuletzt um rund 0,2 Prozent zu. Der Hang-Seng-Index der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong gab hingegen um 0,1 Prozent nach.

DAX              		24.283,97		-0,02%
XDAX            		24.302,67		 0,06%
EuroSTOXX 50		  5.743,69		-0,29%
Stoxx50        		  4.868,42		-0,30%
				
DJIA             		48.362,68		 0,47%
S&P 500        		  6.878,49		 0,64%
NASDAQ 100  		25.461,70		 0,46%

-------------------------------------------------------------------------------

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

-------------------------------------------------------------------------------

RENTEN:

Bund-Future                 127,16               0,12%

DEVISEN:

Euro/USD       		   1,1776		 0,18%	
USD/Yen             	156,06		-0,59%		
Euro/Yen       		183,73		-0,44%

BITCOIN:

Bitcoin		        87.685		-0,97%
(USD, Bitstamp)

ROHÖL:

Brent                          61,89             -0,18 USD
WTI                            57,82             -0,19 USD

/jha/

Das könnte dich auch interessieren

Aktien New York Ausblick
US-Tech-Aktien bleiben gefragt zum Start in die Weihnachtswochegestern, 14:38 Uhr · dpa-AFX
US-Tech-Aktien bleiben gefragt zum Start in die Weihnachtswoche
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Plus
Richtige Auswahl ist aber zwingend
Energieaktien werden 2026 interessant - trotz fallender Ölpreisegestern, 14:24 Uhr · onvista
Plus
Überflieger und Verlustbringer
Rückblick auf ein turbulentes Jahr: 2025 in sieben Grafikengestern, 11:00 Uhr · onvista
Plus
Chartzeit Wochenausgabe 21.12.2025
"Beruhigungspille" für den Markt: Was die KI-Rally gerade wieder entfacht21. Dez. · onvista
Alle Premium-News
W​e​r​b​u​n​g ausblenden