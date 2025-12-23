EQS-Adhoc: Branicks Group AG: Anpassung der Prognose für das Geschäftsjahr 2025

EQS-Ad-hoc: Branicks Group AG / Schlagwort(e): Immobilien/Prognose

Branicks Group AG: Anpassung der Prognose für das Geschäftsjahr 2025



23.12.2025 / 15:40 CET/CEST

Frankfurt am Main, 23. Dezember 2025. Vor dem Hintergrund der laufenden und bereits weit fortgeschrittenen Abschlussarbeiten für das Geschäftsjahr 2025 hat der Vorstand der Branicks Group AG („Branicks“), ISIN: DE000A1X3XX4, seine Prognose für das Geschäftsjahr überprüft und heute angepasst. Ausschlaggebend für diese Prognoseanpassung ist die Geschäftsentwicklung im vierten Quartal des laufenden Geschäftsjahres. Bei einzelnen für dieses Quartal geplanten Transaktionen kommt es zu Verzögerungen mit Auswirkungen auf das geplante An- und Verkaufsvolumen, die Bruttomieteinnahmen sowie die Erträge aus Immobilienmanagement. Der FFO I nach Minderheiten* ist davon nicht betroffen.

Angepasste und konkretisierte Prognose im Detail

Verkaufsvolumen von rund 453 Mio. Euro, wovon rund 438 Mio. Euro das Segment Commercial Portfolio und rund 15 Mio. Euro das Segment Institutional Business betreffen (zuvor: 600-800 Mio. Euro, wovon 500-600 Mio. Euro das Segment Commercial Portfolio und 100-200 Mio. Euro das Segment Institutional Business betreffen)

Ankäufe für das Institutional Business von rund 80 Mio. Euro (zuvor: 100-200 Mio. Euro für das Institutional Business)

Bruttomieteinnahmen von rund 135-140 Mio. Euro (zuvor: 125-135 Millionen Euro)

Erträge aus Immobilienmanagement von rund 40-45 Mio. Euro (zuvor: 45-55 Mio. Euro)

FFO I nach Minderheiten* von rund 41-45 Mio. Euro (zuvor: 40–55 Mio. Euro)

Den Geschäftsbericht 2025 wird Branicks wie geplant am 29. April 2026 veröffentlichen.

*Erläuterung: Operatives Ergebnis aus der Immobilienbewirtschaftung, vor Abschreibungen, Steuern, vor Gewinnen aus Verkäufen und Entwicklungsprojekten sowie weiteren nicht wiederkehrenden oder nicht zahlungswirksamen Ertragskomponenten, nach Minderheiten

IR-Kontakt Branicks Group AG:

Jasmin Dentz

Neue Mainzer Straße 32-36

60311 Frankfurt am Main

Fon +49 69 9454858-1492

ir@branicks.com

