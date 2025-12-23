W​e​r​b​u​n​g ausblenden

EQS-Adhoc: Brockhaus Technologies AG: Verkauf der Beteiligung an der Bikeleasing-Gruppe

EQS Group · Uhr
EQS-Ad-hoc: Brockhaus Technologies AG / Schlagwort(e): Verkauf/Beteiligung/Unternehmensbeteiligung
Brockhaus Technologies AG: Verkauf der Beteiligung an der Bikeleasing-Gruppe

23.12.2025 / 08:21 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Brockhaus Technologies AG: Verkauf der Beteiligung an der Bikeleasing-Gruppe

Frankfurt am Main, 23. Dezember 2025

Die Brockhaus Technologies AG (BKHT, ISIN: DE000A2GSU42, „Brockhaus Technologies“ oder „Gesellschaft“) hat heute sämtliche ihrer indirekt über die BCM Erste Beteiligungs GmbH gehaltenen Anteile an der BLS Beteiligungs GmbH („Bikeleasing“) an die DECATHLON PULSE SAS, eine Gesellschaft der französischen DECATHLON Gruppe, verkauft.

Der Vollzug der Transaktion (Closing) steht noch unter dem Vorbehalt der Vollzugsbedingungen, insbesondere der fusionskontrollrechtlichen Freigaben sowie dem erfolgreichen Abschluss des erforderlichen Inhaberkontrollverfahrens durch DECATHLON und der Zustimmung der Hauptversammlung der Brockhaus Technologies. Mit dem Vollzug der Transaktion trennt sich Brockhaus Technologies von der 2021 erworbenen Beteiligung an der digitalen Plattform für Mitarbeiter Benefits, Bikeleasing.

Der Kaufvertrag sieht eine Unternehmensbewertung von Bikeleasing in Höhe von € 525 Mio. vor. Der Kaufpreis für die Anteile an der BLS Beteiligungs GmbH wird zum Stichtag des Closings (vsl. H1 2026) unter Berücksichtigung der zu diesem Tag vorhandenen Barmittel, Finanzschulden sowie des Standes des Nettoumlaufvermögens des Teilkonzerns Bikeleasing berechnet (Closing Accounts-Konzept). Auf Basis der Konzernzahlen der Bikeleasing-Gruppe zum 30. September 2025 ergibt eine Beispielberechnung einen anteiligen Kaufpreis für die der Brockhaus Technologies zuzurechnenden Anteile an der BLS Beteiligungs GmbH in Höhe von ca. € 240 Mio. Dieser kann allerdings aufgrund der zukünftigen Zahlen zum Closing-Stichtag noch variieren.


Kontakt:
Brockhaus Technologies – Florian Peter
Telefon: +49 69 20 43 40 90
Fax: +49 69 20 43 40 971
E-Mail: ir@brockhaus-technologies.com

Ende der Insiderinformation

23.12.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Brockhaus Technologies AG
Thurn-und-Taxis-Platz 6
60313 Frankfurt am Main
Deutschland
Telefon:+49 (0)69 2043 409 0
Fax:+49 (0)69 2043 409 71
E-Mail:info@brockhaus-technologies.com
Internet:https://www.brockhaus-technologies.com/
ISIN:DE000A2GSU42
WKN:A2GSU4
Börsen:Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, München, Stuttgart, Tradegate Exchange
EQS News ID:2250504
Ende der MitteilungEQS News-Service

2250504 23.12.2025 CET/CEST

