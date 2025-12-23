W​e​r​b​u​n​g ausblenden

EQS-AFR: Ludwig Beck am Rathauseck-Textilhaus Feldmeier AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Ludwig Beck am Rathauseck-Textilhaus Feldmeier AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Ludwig Beck am Rathauseck-Textilhaus Feldmeier AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

23.12.2025 / 10:00 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die Ludwig Beck am Rathauseck-Textilhaus Feldmeier AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 20.03.2026

Ort:

https://kaufhaus.ludwigbeck.de/unternehmen/investor-relations/finanzpublikationen/geschaeftsberichte

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 20.03.2026

Ort:

https://kaufhaus.ludwigbeck.de/en/company/investor-relations/financial-publications/annual-reports

Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 28.07.2026

Ort:

https://kaufhaus.ludwigbeck.de/unternehmen/investor-relations/finanzpublikationen/zwischenberichte

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 28.07.2026

Ort:

https://kaufhaus.ludwigbeck.de/en/company/investor-relations/financial-publications/quarterly-reports

23.12.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Sprache:Deutsch
Unternehmen:Ludwig Beck am Rathauseck-Textilhaus Feldmeier AG
Marienplatz 11
80331 München
Deutschland
Internet:www.ludwigbeck.de
Ende der MitteilungEQS News-Service

2250762 23.12.2025 CET/CEST

Ludwig Beck

