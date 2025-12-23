EQS-AFR: Ludwig Beck am Rathauseck-Textilhaus Feldmeier AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Ludwig Beck am Rathauseck-Textilhaus Feldmeier AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten

Ludwig Beck am Rathauseck-Textilhaus Feldmeier AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG



23.12.2025 / 10:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Hiermit gibt die Ludwig Beck am Rathauseck-Textilhaus Feldmeier AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 20.03.2026

Ort:

https://kaufhaus.ludwigbeck.de/unternehmen/investor-relations/finanzpublikationen/geschaeftsberichte

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 20.03.2026

Ort:

https://kaufhaus.ludwigbeck.de/en/company/investor-relations/financial-publications/annual-reports

Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 28.07.2026

Ort:

https://kaufhaus.ludwigbeck.de/unternehmen/investor-relations/finanzpublikationen/zwischenberichte

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 28.07.2026

Ort:

https://kaufhaus.ludwigbeck.de/en/company/investor-relations/financial-publications/quarterly-reports

Sprache: Deutsch Unternehmen: Ludwig Beck am Rathauseck-Textilhaus Feldmeier AG Marienplatz 11 80331 München Deutschland Internet: www.ludwigbeck.de

