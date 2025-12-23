EQS-AFR: SMA Solar Technology AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen
Hiermit gibt die SMA Solar Technology AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Quartals-/ Zwischenmitteilung innerhalb des 1. Halbjahres
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 13.05.2026
Ort:
https://www.sma.de/investor-relations/publikationen
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 13.05.2026
Ort:
https://www.sma.de/en/investor-relations/publications
Berichtsart: Quartals-/ Zwischenmitteilung innerhalb des 2. Halbjahres
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 12.11.2026
Ort:
https://www.sma.de/investor-relations/publikationen
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 12.11.2026
Ort:
https://www.sma.de/en/investor-relations/publications
