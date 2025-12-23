W​e​r​b​u​n​g ausblenden

EQS-AFR: SMA Solar Technology AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen

EQS Group · Uhr
Erneuerbare Energien
EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: SMA Solar Technology AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
SMA Solar Technology AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen

23.12.2025 / 12:58 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die SMA Solar Technology AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Quartals-/ Zwischenmitteilung innerhalb des 1. Halbjahres

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 13.05.2026

Ort:

https://www.sma.de/investor-relations/publikationen

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 13.05.2026

Ort:

https://www.sma.de/en/investor-relations/publications

Berichtsart: Quartals-/ Zwischenmitteilung innerhalb des 2. Halbjahres

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 12.11.2026

Ort:

https://www.sma.de/investor-relations/publikationen

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 12.11.2026

Ort:

https://www.sma.de/en/investor-relations/publications

SMA Solar

