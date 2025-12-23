W​e​r​b​u​n​g ausblenden

EQS-CMS: SAF-HOLLAND SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

EQS Group · Uhr
EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: SAF-HOLLAND SE / Aktienrückkaufprogramm 2025
SAF-HOLLAND SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

23.12.2025 / 12:05 CET/CEST
Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Bekanntmachung nach Art.5 Abs.1 lit.b) und Abs.3 der Verordnung (EU) Nr.596/2014 in Verbindung mit Art.2 Abs.2 und 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052

Erwerb eigener Aktien – 4. Zwischenmeldung

Im Zeitraum vom 15. Dezember 2025 bis einschließlich 22. Dezember 2025 wurden insgesamt 94.703 Stück Aktien im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms 2025 erworben. Der Beginn des Aktienrückkaufprogramms 2025 wurde mit Bekanntmachung vom 20. November 2025 gemäß Artikel 5 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und gemäß Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 mitgeteilt.

Dabei wurden Aktien wie folgt erworben:

Datum
 		Gesamtzahl
zurückgekaufter
Aktien (Stück)		Volumengewichteter
Durchschnittskurs
(Euro)		Volumen
(Euro)
15.12.202515.79014,874139234.862,65
16.12.202515.87714,753584234.242,65
17.12.202515.62314,476309226.163,38
18.12.202515.66514,592816228.596,46
19.12.202515.76314,836131233.861,93
22.12.202515.98514,915852238.429,89

Die Gesamtzahl der bis einschließlich 22. Dezember 2025 im Rahmen des Aktienrückkaufs erworbenen Aktien beläuft sich auf 366.453 Stück Aktien.

Der Aktienrückkauf erfolgte durch eine von der SAF-HOLLAND SE beauftragte Bank ausschließlich über die Börse im elektronischen Handel der Frankfurter Wertpapierbörse (XETRA).

Informationen über die einzelnen Transaktionen sowie über das tägliche Handelsvolumen gemäß Art. 5 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und gemäß der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 sind auf der Website der Gesellschaft unter folgendem Link veröffentlicht:

https://corporate.safholland.com/de/investor-relations/aktie/aktienrueckkauf

Bessenbach, den 23. Dezember 2025

SAF-HOLLAND SE

Der Vorstand

23.12.2025 CET/CEST
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:SAF-HOLLAND SE
Hauptstraße 26
63856 Bessenbach
Deutschland
Internet:www.safholland.com
Ende der Mitteilung

2250898 23.12.2025 CET/CEST

SAF-HOLLAND

