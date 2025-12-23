EQS-CMS: SAF-HOLLAND SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: SAF-HOLLAND SE / Aktienrückkaufprogramm 2025

SAF-HOLLAND SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation



23.12.2025 / 12:05 CET/CEST

Bekanntmachung nach Art.5 Abs.1 lit.b) und Abs.3 der Verordnung (EU) Nr.596/2014 in Verbindung mit Art.2 Abs.2 und 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052

Erwerb eigener Aktien – 4. Zwischenmeldung

Im Zeitraum vom 15. Dezember 2025 bis einschließlich 22. Dezember 2025 wurden insgesamt 94.703 Stück Aktien im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms 2025 erworben. Der Beginn des Aktienrückkaufprogramms 2025 wurde mit Bekanntmachung vom 20. November 2025 gemäß Artikel 5 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und gemäß Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 mitgeteilt.

Dabei wurden Aktien wie folgt erworben:

Datum

Gesamtzahl

zurückgekaufter

Aktien (Stück) Volumengewichteter

Durchschnittskurs

(Euro) Volumen

(Euro) 15.12.2025 15.790 14,874139 234.862,65 16.12.2025 15.877 14,753584 234.242,65 17.12.2025 15.623 14,476309 226.163,38 18.12.2025 15.665 14,592816 228.596,46 19.12.2025 15.763 14,836131 233.861,93 22.12.2025 15.985 14,915852 238.429,89

Die Gesamtzahl der bis einschließlich 22. Dezember 2025 im Rahmen des Aktienrückkaufs erworbenen Aktien beläuft sich auf 366.453 Stück Aktien.

Der Aktienrückkauf erfolgte durch eine von der SAF-HOLLAND SE beauftragte Bank ausschließlich über die Börse im elektronischen Handel der Frankfurter Wertpapierbörse (XETRA).

Informationen über die einzelnen Transaktionen sowie über das tägliche Handelsvolumen gemäß Art. 5 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und gemäß der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 sind auf der Website der Gesellschaft unter folgendem Link veröffentlicht:

https://corporate.safholland.com/de/investor-relations/aktie/aktienrueckkauf

Bessenbach, den 23. Dezember 2025

SAF-HOLLAND SE

Der Vorstand

Sprache: Deutsch Unternehmen: SAF-HOLLAND SE Hauptstraße 26 63856 Bessenbach Deutschland Internet: www.safholland.com

