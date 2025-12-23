EQS-DD: HMS Bergbau AG: Jens Moir, Kauf von 600 Aktien
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
23.12.2025 / 12:31 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
|Titel:
|Vorname:
|Jens
|Nachname(n):
|Moir
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
|Position:
|Vorstand
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
|HMS Bergbau AG
b) LEI
|5299004BSTX10BXHV941
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
|Art:
|Aktie
|Beschreibung:
|HMS Bergbau AG Inhaber-Aktien WKN 606110
b) Art des Geschäfts
|Kauf von 600 Aktien
c) Preis(e) und Volumen
|Preis(e)
|Volumen
|45,00 EUR
|5.130,00 EUR
|45,00 EUR
|13.500,00 EUR
|48,00 EUR
|7.440,00 EUR
|48,00 EUR
|1.488,00 EUR
d) Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|45,9300 EUR
|27.558,0000 EUR
e) Datum des Geschäfts
|23.12.2025; UTC+1
f) Ort des Geschäfts
|Name:
|XETRA
|MIC:
|XETR
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|HMS Bergbau AG
|An der Wuhlheide 232
|12459 Berlin
|Deutschland
|Internet:
|www.hms-ag.com
