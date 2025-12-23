W​e​r​b​u​n​g ausblenden

EQS-DD: HMS Bergbau AG: Jens Moir, Kauf von 600 Aktien

EQS Group · Uhr
Artikel teilen:


Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

23.12.2025 / 12:31 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel:
Vorname:Jens
Nachname(n):Moir

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position:Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

HMS Bergbau AG

b) LEI

5299004BSTX10BXHV941 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art:Aktie
Beschreibung:HMS Bergbau AG Inhaber-Aktien WKN 606110

b) Art des Geschäfts

Kauf von 600 Aktien

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e)Volumen
45,00 EUR5.130,00 EUR
45,00 EUR13.500,00 EUR
48,00 EUR7.440,00 EUR
48,00 EUR1.488,00 EUR

d) Aggregierte Informationen

PreisAggregiertes Volumen
45,9300 EUR27.558,0000 EUR

e) Datum des Geschäfts

23.12.2025; UTC+1

f) Ort des Geschäfts

Name:XETRA
MIC:XETR

23.12.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:HMS Bergbau AG
An der Wuhlheide 232
12459 Berlin
Deutschland
Internet:www.hms-ag.com
Ende der MitteilungEQS News-Service

102650 23.12.2025 CET/CEST

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
HMS Bergbau

Das könnte dich auch interessieren

EcoGraf-News – Dezember 2025gestern, 02:43 Uhr · EQS Group
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Plus
Richtige Auswahl ist aber zwingend
Energieaktien werden 2026 interessant - trotz fallender Ölpreisegestern, 14:24 Uhr · onvista
Plus
Überflieger und Verlustbringer
Rückblick auf ein turbulentes Jahr: 2025 in sieben Grafikengestern, 11:00 Uhr · onvista
Plus
Chartzeit Wochenausgabe 21.12.2025
"Beruhigungspille" für den Markt: Was die KI-Rally gerade wieder entfacht21. Dez. · onvista
Alle Premium-News
W​e​r​b​u​n​g ausblenden