EQS-DD: SM Wirtschaftsberatungs AG: RCM Beteiligungs AG, Kauf



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



23.12.2025 / 12:41 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



a) Name

Name und Rechtsform: RCM Beteiligungs AG

2. Grund der Meldung



a) Position / Status

Person steht in enger Beziehung zu: Titel: Vorname: Martin Nachname(n): Schmitt Position: Vorstand

b) Erstmeldung



3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht



a) Name

SM Wirtschaftsberatungs AG

b) LEI

529900BQREX03QDSFT72

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften



a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE000A1RFMZ1

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 5,55 EUR 1.332,00 EUR 5,55 EUR 255,30 EUR 5,55 EUR 255,30 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 5,5500 EUR 1.842,6000 EUR

e) Datum des Geschäfts

22.12.2025; UTC+1

f) Ort des Geschäfts

Name: XETRA - FREIVERKEHR MIC: XFRA

