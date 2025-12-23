EQS-News: Bitmine Immersion (BMNR) gibt bekannt, dass der ETH-Bestand 4,066 Millionen Token erreicht hat und sich der Gesamtbestand an Kryptowährungen sowie Barmitteln auf 13,2 Milliarden US-Dollar beläuft

EQS-News: BitMine Immersion Technologies, Inc. / Schlagwort(e): Produkteinführung

Bitmine Immersion (BMNR) gibt bekannt, dass der ETH-Bestand 4,066 Millionen Token erreicht hat und sich der Gesamtbestand an Kryptowährungen sowie Barmitteln auf 13,2 Milliarden US-Dollar beläuft



23.12.2025 / 14:45 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Bitmine besitzt nun 3,37 % des ETH-Token-Angebots, zwei Drittel des Weges zur „alchemy of 5%"

Die Krypto- sowie Barmittelbestände von Bitmine einschließlich der „moonshots"-Bestände belaufen sich insgesamt auf 13,2 Milliarden US-Dollar, darunter 4,066 Millionen ETH-Token, Barmittel in Höhe von 1,0 Milliarden US-Dollar sowie weitere Krypto-Bestände

Bitmine wird seine jährliche Aktionärsversammlung am 15. Januar 2026 im Wynn Las Vegas abhalten.

Bitmine führt die Krypto-Treasury-Mitbewerber sowohl durch die Geschwindigkeit des Anstiegs des Krypto-NAV pro Aktie als auch durch die hohe Handelsliquidität der BMNR-Aktie an

Bitmine ist die 66. meistgehandelte Aktie in den USA, mit einem Handelsvolumen von 1,7 Milliarden US-Dollar pro Tag (5-Tage-Durchschnitt)

Bitmine wird weiterhin von einer erstklassigen Gruppe institutioneller Investoren unterstützt, darunter Cathie Wood von ARK, MOZAYYX, Founders Fund, Bill Miller III, Pantera, Kraken, DCG, Galaxy Digital sowie der Privatinvestor Thomas „Tom" Lee, um Bitmines Ziel zu unterstützen, 5 % des ETH-Angebots zu erwerben

LAS VEGAS, 23. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- (NYSE AMERICAN: BMNR) Bitmine Immersion Technologies, Inc. („Bitmine" oder das „Unternehmen"), ein Bitcoin- sowie Ethereum-Netzwerkunternehmen mit Fokus auf den Aufbau von Krypto-Beständen als langfristige Anlage, gab heute bekannt, dass sich die Krypto- + Barmittelbestände + „moonshots"-Bestände auf insgesamt 13,2 Milliarden US-Dollar belaufen.

Mit Stand 21. Dezember, 15:00 Uhr ET, setzen sich die Krypto-Bestände des Unternehmens aus 4 066 062 ETH zu 2.991 US-Dollar je ETH (Coinbase), 193 Bitcoin (BTC), einer Beteiligung im Wert von 32 Millionen US-Dollar an Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) („moonshots") sowie Barmitteln in Höhe von 1,0 Milliarden US-Dollar zusammen. Die ETH-Bestände von Bitmine machen 3,37 % des ETH-Angebots (von 120,7 Millionen ETH) aus.

„Bitmine stockt seine ETH-Bestände weiterhin kontinuierlich auf und hat in der vergangenen Woche 98 852 ETH hinzugefügt; die Bestände von Bitmine übersteigen inzwischen die wichtige Marke von 4 Millionen ETH-Token. Das ist ein enormer Meilenstein, der nach nur 5,5 Monaten erreicht wurde", sagte Thomas „Tom" Lee von Fundstrat, Vorsitzender von Bitmine. „Wir machen rasche Fortschritte in Richtung der ‚alchemy of 5%', und wir sehen bereits die Synergien, die aus unseren erheblichen ETH-Beständen entstehen. Wir sind eine zentrale Instanz, die den Schritt der Wall Street auf die Blockchain durch Tokenisierung mit ermöglicht. Außerdem stehen wir in engem Austausch mit den wichtigsten Akteuren, die in der DeFi-Community modernste Entwicklungen vorantreiben."

Bitmines Krypto-Bestand gilt als die Nummer 1 unter den Ethereum-Treasuries sowie als die Nummer 2 unter den globalen Treasuries, hinter Strategy Inc. (MSTR), das 671 268 BTC im Wert von 59 Milliarden US-Dollar hält. Bitmine bleibt die weltweit größte ETH-Treasury.

„Wir machen weiterhin Fortschritte mit unserer Staking-Lösung namens The Made in America Validator Network (MAVAN). Dabei handelt es sich um eine ‚Best-in-Class' Lösung, die eine sichere Staking-Infrastruktur bietet und Anfang 2026 eingeführt werden soll",

Der GENIUS Act und das Project „Crypto" der SEC sind für Finanzdienstleistungen im Jahr 2025 ebenso transformativ wie die US-Maßnahme vom 15. August 1971, mit der Bretton Woods beendet und die Goldbindung des US-Dollar aufgehoben wurde, vor 54 Jahren. Dieses Ereignis im Jahr 1971 war der Auslöser für die Modernisierung der Wall Street und führte zur Entstehung der heute bekannten Wall-Street-Giganten sowie der Finanz- und Zahlungssysteme. Diese erwiesen sich als bessere Investitionen als Gold.

Bitmine ist heute eine der am meisten gehandelten Aktien in den USA. Laut Daten von Fundstrat erzielte die Aktie ein durchschnittliches tägliches Handelsvolumen in US-Dollar von 1,7 Milliarden US-Dollar (Fünf-Tage-Durchschnitt, Stand 19. Dezember 2025) und belegte damit Rang 66 in den USA, hinter Wells Fargo (Rang 65) und vor Chevron (Rang 67), unter 5704 in den USA notierten Aktien ( statista.com und Fundstrat research).

Bitmine wird seine Jahreshauptversammlung am 15. Januar 2026 im Wynn Las Vegas abhalten. Das Unternehmen bittet seine Aktionäre, abzustimmen und an der persönlichen Jahreshauptversammlung („Annual Meeting") teilzunehmen, die am 15. Januar 2026 im Wynn Las Vegas stattfindet. Einzelheiten und die Tagesordnung für die diesjährige Jahreshauptversammlung finden Sie unten:

Bitmines Annual Meeting:

Ort: Wynn Las Vegas, 3131 Las Vegas Blvd S, Las Vegas, Nevada 89109

Wynn Las Vegas, 3131 Las Vegas Blvd S, Las Vegas, Nevada 89109 Zeitplan: 12:00 – 15:00 Uhr PST

12:00 – 15:00 Uhr PST Tagesordnung:

Wahl von acht (8) Direktoren für das kommende Jahr; Genehmigung der Satzungsänderung zur Erhöhung der Anzahl der genehmigten Stammaktien; Genehmigung des 2025 Omnibus Incentive Plan sowie Genehmigung der besonderen, erfolgsabhängigen Vergütungsregelung für den geschäftsführenden Vorsitzenden auf nicht bindender Beratungsbasis

Teilnahme an der Jahreshauptversammlung: Aktionäre, die persönlich am Annual Meeting teilnehmen möchten, müssen sich im Voraus auf https://web.viewproxy.com/BMNR/2026 anmelden und den dort angegebenen Anweisungen folgen. Die Registrierung muss spätestens am 13. Januar 2026 um 23:59 Uhr Eastern Time abgeschlossen und abgesendet werden. Bitte halten Sie am Tag der Veranstaltung an der Tür Ihre Eintrittskarte und Ihren Lichtbildausweis bereit, um Einlass zu erhalten. Wenn Sie Fragen haben oder Hilfe bei der Anmeldung benötigen, wenden Sie sich bitte per E-Mail an Alliance Advisors: LogisticsSupport@allianceadvisors.com .

Aktionäre, die persönlich am Annual Meeting teilnehmen möchten, müssen sich im Voraus auf anmelden und den dort angegebenen Anweisungen folgen. Die Registrierung muss spätestens am 13. Januar 2026 um 23:59 Uhr Eastern Time abgeschlossen und abgesendet werden. Abstimmen: Die Aktionäre können entweder persönlich auf der Jahreshauptversammlung abstimmen oder sich durch eine der folgenden Methoden vertreten lassen, unabhängig davon, ob sie an der Jahreshauptversammlung teilnehmen oder nicht: Per E-Mail : Alle eingetragenen Aktionäre, die Papierexemplare der Vollmachtsunterlagen des Unternehmens erhalten haben, können ihre Stimme abgeben, indem sie ihre Vollmachtskarte markieren, unterschreiben, datieren und zurücksenden. Per Telefon : Bitte rufen Sie die auf Ihrer Vollmachtskarte angegebene Nummer an und befolgen Sie die Bandanweisungen. Sie benötigen die Kontrollnummer, die auf Ihrer Vollmachtskarte steht. Über das Internet : Bitte besuchen Sie https://AALvote.com/BMNR oder, falls Sie gedruckte Exemplare Ihrer Vollmachtsunterlagen erhalten haben, scannen Sie den QR-Code auf Ihrer Vollmachtskarte. Sie benötigen die Kontrollnummer, die auf Ihrer Vollmachtskarte steht. Die Telefon- und Internet-Abstimmungsmöglichkeiten für die eingetragenen Aktionäre aller Aktien werden am 14. Januar 2026 um 23:59 Uhr (Eastern Time) geschlossen.

Die Aktionäre können entweder persönlich auf der Jahreshauptversammlung abstimmen oder sich durch eine der folgenden Methoden vertreten lassen, unabhängig davon, ob sie an der Jahreshauptversammlung teilnehmen oder nicht: Wenn Sie Fragen haben oder Hilfe benötigen, wenden Sie sich bitte an Alliance Advisors unter 1-855-206-1722 oder BMNR@allianceadvisors.com Betriebszeiten: Montag – Freitag: 9:00 – 10:00 Uhr EST Samstag – Sonntag: 10:00 – 10:00 Uhr EST



Die Jahresversammlung wird auf dem X-Account von Bitmine per Livestream übertragen: https://x.com/bitmnr

Die Präsentation der Ergebnisse für das Gesamtjahr 2025 und die Unternehmenspräsentation finden Sie hier: https://bitminetech.io/investor-relations/

Die Nachricht des Vorsitzenden ist hier zu finden:

https://www.bitminetech.io/chairmans-message

Wenn Sie an aktuellen Informationen interessiert sind, melden Sie sich bitte hier an: https://bitminetech.io/contact-us/

Informationen zu Bitmine

Bitmine ist ein Bitcoin- sowie Ethereum-Netzwerkunternehmen mit Fokus auf den Aufbau von Krypto-Beständen als langfristige Anlage, unabhängig davon, ob diese durch unsere Bitcoin-Mining-Aktivitäten oder aus den Erlösen von Kapitalbeschaffungstransaktionen erworben werden. Zu den Geschäftsbereichen des Unternehmens gehören Bitcoin-Mining, synthetisches Bitcoin-Mining durch Beteiligung am Bitcoin-Mining, Hashrate als Finanzprodukt, Beratungs- und Mining-Dienstleistungen für Unternehmen, die an Einnahmen in Bitcoin interessiert sind, sowie allgemeine Bitcoin-Beratung für börsennotierte Unternehmen. Die Betriebe von Bitmine befinden sich in Regionen mit niedrigen Energiekosten in Trinidad, Pecos, Texas, und Silverton, Texas.

Weitere Einzelheiten finden Sie auf X:

https://x.com/bitmnr

https://x.com/fundstrat

https://x.com/bmnrintern

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält Aussagen, bei denen es sich um „zukunftsgerichtete Aussagen" handelt. Die Aussagen in dieser Pressemitteilung, die über historische Fakten hinausgehen, sind zukunftsgerichtete Aussagen, die Risiken und Unsicherheiten beinhalten. Dieses Dokument enthält insbesondere zukunftsgerichtete Aussagen über den Fortschritt sowie das Erreichen der Unternehmensziele in Bezug auf den Erwerb und das Staking von ETH, den langfristigen Wert von Ethereum, das weitere Wachstum sowie die Weiterentwicklung der Ethereum-Treasury-Strategie des Unternehmens sowie die damit verbundenen Vorteile für das Unternehmen. Bei der Bewertung dieser zukunftsgerichteten Aussagen sollten Sie verschiedene Faktoren berücksichtigen, wie z. B. die Fähigkeit von BitMine, mit neuen Technologien und sich ändernden Marktanforderungen Schritt zu halten, die Fähigkeit von BitMine, sein derzeitiges Geschäft, seine Ethereum-Treasury-Aktivitäten sowie geplante zukünftige Geschäfte zu finanzieren, das Wettbewerbsumfeld des Geschäfts von BitMine und den zukünftigen Wert von Bitcoin und Ethereum. Die tatsächlichen zukünftigen Leistungen und Ergebnisse können erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen genannten abweichen. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen zahlreichen Bedingungen, von denen viele außerhalb der Kontrolle von Bitmine liegen, einschließlich der in Abschnitt „Risk Factors" des Form 10-K von Bitmine dargelegten Risiken, das am 21. November 2025 bei der Securities and Exchange Commission (der „SEC") eingereicht wurde, sowie aller weiteren SEC-Einreichungen, jeweils in der von Zeit zu Zeit geänderten oder aktualisierten Fassung. Kopien der von Bitmine bei der SEC eingereichten Unterlagen sind auf der Website der SEC auf www.sec.gov verfügbar. Bitmine übernimmt keine Verpflichtung, diese Aussagen bei Überarbeitungen oder Änderungen nach dem Datum dieser Mitteilung zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/2739874/BitMine_Dark_Background___Logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/bitmine-immersion-bmnr-gibt-bekannt-dass-der-eth-bestand-4-066-millionen-token-erreicht-hat-und-sich-der-gesamtbestand-an-kryptowahrungen-sowie-barmitteln-auf-13-2-milliarden-us-dollar-belauft-302648756.html