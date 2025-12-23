EQS-News: FINALE, HALBFINALE UND ACTION OHNE ENDE BEIM HÖHEPUNKT DER GOTF 2025

EQS-News: Phygital International / Schlagwort(e): Produkteinführung

FINALE, HALBFINALE UND ACTION OHNE ENDE BEIM HÖHEPUNKT DER GOTF 2025



23.12.2025 / 07:40 CET/CEST

Am vorletzten Wettkampftag kämpften Teams in verschiedenen Disziplinen um den Einzug ins Finale, wobei Phygital Drone Racing einen würdigen Sieger stellte.

DUBAI, VAE, 23. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- Nach fünf Tagen elektrisierender Wettkämpfe, die physischen Sport und digitale Meisterschaft miteinander verbinden, erreichen die Games of the Future Abu Dhabi 2025 powered by ADNOC am 23. Dezember 2025 mit einem actiongeladenen letzten Wettkampftag ihren atemberaubenden Höhepunkt.

Nach dem spektakulären Start am 18. Dezember und fünf Tagen voller harter Wettkämpfe geht das größte Turnier im Phygital-Sport nun zu Ende. Am vorletzten Tag gab es die bisher intensivste Action, und die Zuschauer strömten ins ADNEC in der Hoffnung, einen Platz am Ring für die Schlussphase der beliebtesten Disziplinen des Phygital-Sports zu ergattern.

Das heutige Programm bot in mehreren Sportarten unübertroffenes Tempo und Können und bildete die Grundlage für einen unvergesslichen Finaltag. Clubs und Wettbewerber bereiten sich nun darauf vor, in den verbleibenden großen Finals um den ultimativen Ruhm zu kämpfen: Phygital Football powered by ADNOC, Phygital Basketball.3on3 Freestyle brought to you by M42, MOBA Mobile.MLBB, Phygital Fighting.FATAL FURY: City of the Wolves, VR-Game.HADO Global Invitation.

Drone Racing One holt sich den Sieg bei Phygital Drone Racing presented by insurancemarket.ae

Der Veranstaltungsort für Phygital Drone Racing, das sich als eine der beliebtesten Attraktionen des diesjährigen Turniers erwiesen hat, war bis auf den letzten Platz gefüllt, als die letzten vier Teams zum dramatischen Finale auf die Strecke gingen. In einem spannenden Rennen über 50 Runden siegte Drone Racing One mit einem Vorsprung von nur 21 Sekunden vor dem nächsten Konkurrenten Team BDS und wurde GOTF 2025 Champion.

Das Team reiht sich damit ein in die Riege der Champions der Games of the Future 2025, die in den vergangenen Tagen im ADNEC Centre Abu Dhabi gekrönt wurden.

Win wurde mit einem souveränen 2:0-Sieg über die Vikings im großen Finale des MOBA PC.Dota 2 der erste Disziplin-Champion der GOTF 2025. Der gesamte Wettbewerb zeigte Teamwork und Strategie auf Weltklasseniveau und begeisterte die Fans mit hochintensivem Gameplay.

Battle of Robots brachte am dritten Tag Funken und Stahl in die Arena: Fierce Roc sicherte sich mit seinem ungeschlagenen Schwergewichtsroboter Deep-Sea Shark die Siegertrophäe. In einem spannenden Kopf-an-Kopf-Rennen gegen das Team Cobalt demonstrierte das Team Fierce Roc seine mechanische Stärke und strategische Meisterschaft unter Druck.

Die Liste der Champions wird abgerundet durch Phygital Dancing.Just Dance, bei dem sich Ivan „myakekcya" Vlasov mit einer fesselnden Darbietung von Rhythmus, Präzision und Ausdauer gegen ein weltweites Teilnehmerfeld durchsetzte.

Spannende Endrunde für morgen

Das Rampenlicht richtet sich nun auf die verbleibenden Meisterschaftswettkämpfe, wobei die endgültigen Aufstellungen in mehreren Hauptdisziplinen bestätigt wurden.

Im Phygital Football powered by ADNOC, steht ein dramatisches Finale an, wenn Troncos FC auf MEXICO QUETZALES – ARMADILLOS FC trifft, nachdem das Team die Gruppen- und K.O.-Phase eindrucksvoll überstanden hat. Beide Mannschaften haben im Laufe der Woche taktische Innovationen und sportlichen Ehrgeiz bewiesen, und das morgige Spiel verspricht, ein echter Knüller zu werden. Verfolgen Sie das Geschehen live ab 20.30 Uhr GST.

Beim Phygital Basketball.3on3 FreeStyle brought to you by M42 treten LIGA PRO TEAM und Moscowsky gegeneinander an, um den ultimativen Preis zu gewinnen, nachdem sie sich ihre Plätze durch dynamische Teamarbeit und Geschicklichkeit auf dem Platz und in der digitalen Phase verdient haben. Die Trophäe ist zum Greifen nah, und das Endspiel wird die Fans mit rasanter Action und spektakulären Momenten in den Bann ziehen. Die Live-Übertragung beginnt um 17.30 Uhr GST mit dem Spiel um den dritten Platz, das große Finale findet um 18.30 Uhr statt.

Aurora Gaming und ONIC kämpften sich ebenfalls durch das heutige MOBA Mobile.MLBB, Halbfinale, um sich ihren Platz im Finale zu sichern. Damit steht ein elektrisierender Phygital-Showdown bevor, der strategische Tiefe und fehlerfreie Ausführung unter enormem Druck testen wird. Das Spiel um den dritten Platz findet um 15:00 Uhr GST statt, gefolgt vom großen Finale um 18:00 Uhr GST, bei dem die MOBA Mobile.MLBB-Champions der GOTF 2025 die Trophäe in die Höhe recken werden.

Morgen findet auch der letzte Wettbewerbstag für Phygital Fighting.FATAL FURY – City of the Wolves, und Phygital Shooter.CS2 statt. Unterdessen wird VR-Game.HADO Global Invitation die weltweit führenden HADO-Clubs zu einem explosiven eintägigen Treffen nach Abu Dhabi bringen.

Während sich die Games of the Future Abu Dhabi 2025 powered by ADNOC ihrem Ende nähern, können Fans auf der ganzen Welt jedes atemberaubende Finale mitverfolgen. Auf der offiziellen GOTF-OTT-Plattform tv.gofuture.games können die Zuschauer den Höhepunkt dieses bahnbrechenden Turniers live miterleben, mit Highlights und exklusiven Inhalten.

Vollständige Zeitpläne, Ergebnisse und aktuelle Informationen finden Sie unter gotfabudhabi.com.

Informationen zu Phygital International (PI):

Phygital International ist der Ausrichter von phygital sports auf globaler Ebene und konzentriert sich darauf, den Sport weiterzuentwickeln und neu zu definieren. Phygital International ist Verwalter und Rechteinhaber der Games of the Future und überwacht das Bewerbungsverfahren für jede Gastgeberstadt.

Weitere Informationen finden Sie auf: https://Phygitalinternational.com

Informationen zu den Games of the Future (GOTF):

Die Games of the Future sind eine jährlich stattfindende internationale Veranstaltung, bei der physischer und digitaler Sport miteinander verschmelzen und den Höhepunkt des Phygital Sports bilden. Das Turnier vereint die nächste Generation von Phygital Sporting Heroes aus aller Welt, um sich in verschiedenen Phygital Disciplines und Challenges zu messen. Die Games of the Future 2025 finden derzeit in Abu Dhabi, VAE, statt, während die Games of the Future 2026 in Astana, Kasachstan, abgehalten werden.

Weitere Informationen finden Sie auf: https://gofuture.games/

