EQS-News: PAL Next AG: Sachkapitalerhöhung aus Genehmigtem Kapital gegen Einbringung einer Forderung

EQS Group · Uhr
EQS-News: PAL Next AG / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahme/Kapitalerhöhung
PAL Next AG: Sachkapitalerhöhung aus Genehmigtem Kapital gegen Einbringung einer Forderung

23.12.2025 / 15:30 CET/CEST
PAL Next AG: Sachkapitalerhöhung aus Genehmigtem Kapital gegen Einbringung einer Forderung München, 23.Dezember 2025. Der Vorstand der PAL Next AG (XETRA-Symbol: PAL; ISIN: DE000A12UPJ7) mit Sitz in München hat mit Zustimmung des Aufsichtsrats die Einbringung einer Gagenforderung gegen die Gesellschaft in Höhe von EUR 418.250,00 als Sacheinlage vereinbart. Die Einbringung erfolgt gegen Ausgabe von 406.067 Stück neuen Aktien aus genehmigtem Kapital unter Ausschluss des gesetzlichen Bezugsrechts der Aktionäre. Die Forderungseinbringung sowie die damit verbundene Sachkapitalerhöhung stehen nicht im Zusammenhang mit der Ad-hoc-Mitteilung vom 21. Oktober 2025. Der Vollzug der Kapitalerhöhung ist für das Geschäftsjahr 2026 vorgesehen. Die Forderungseinbringung führt im Geschäftsjahr 2026 ausschließlich zu bilanziellen Effekten und hat keinen Einfluss auf die Ertrags- oder Liquiditätslage der PAL Next AG.

Über die PAL Next AG:

PAL Next ist eine breit aufgestellte Entertainment-Gruppe mit Spezialisierung auf die Kreation und Produktion von Film- und Serieninhalten und einem starken Fokus auf Künstliche Intelligenz (KI). Mit mehr als einem Jahrzehnt Erfahrung in der Produktion prämierter Filme und Serien bei PANTALEON Films und dem Expertenteam von Storybook Studios, das KI-generierten Content erstellt, ist PAL Next erfolgversprechend positioniert für modernste, zeitgemäße Unterhaltung. Die PAL Next Gruppe kooperiert mit namhaften Partnern wie Amazon, Apple, Netflix, Degeto, Paramount und Warner Bros. Discovery und baut ihre Marktposition für etablierte und ertragreiche Film- und Serienproduktionen kontinuierlich aus. Die PAL NextAG ist in München und Berlin vertreten und notiert an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem XETRA-Symbol PAL und der ISIN DE000A12UPJ7.

Weitere Informationen finden Sie unter www.pal-next.com.

PAL Next Investor Relations

CROSS ALLIANCE communication GmbH
Susan Hoffmeister
Tel.: +49 89 125 09 03 30
E-Mail: sh@crossalliance.de
Website: crossalliance.de

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

PAL Next

