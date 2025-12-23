EQS-News: Wyden schließt Führungswechsel ab

Emittent / Herausgeber: Wyden / Schlagwort(e): Personalie

Wyden schließt Führungswechsel ab



23.12.2025 / 11:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Wyden schließt Führungswechsel ab

Stellvertretender CEO und CFO Rémy Schimmel Maillet-Contoz wird CEO und leitet die nächste Wachstumsphase

Gründer und CEO Andy Flury bleibt Vorsitzender des Verwaltungsrats und konzentriert sich auf strategische Initiativen mit Gesamtverantwortung für Produktentwicklung und Technologie

Zürich, Schweiz – 23. Dezember 2025: Wyden, die führende institutionelle Handelsplattform für digitale Vermögenswerte, gibt einen seit langem geplanten Führungswechsel bekannt: Mit Wirkung zum 1. Januar 2026 wird der stellvertretende CEO und CFO Rémy Schimmel Maillet-Contoz zum alleinigen Chief Executive Officer ernannt. Er übernimmt die Nachfolge von Andy Flury, der Wyden 2013 gegründet und seitdem geleitet hat. Andy Flury wird sich weiterhin in Vollzeit für Wyden engagieren und eine neu geschaffene strategische Position mit Schwerpunkt auf Produktentwicklung und Technologie übernehmen, während er weiterhin als Vorsitzender des Verwaltungsrats tätig sein wird. Der Verwaltungsrat bleibt unverändert.

Der Wechsel markiert den Eintritt von Wyden in die nächste Wachstumsphase, die sich auf Skalierung, internationale Expansion und den Ausbau seiner Position bei Banken und Brokern weltweit konzentriert. Mit seiner umfangreichen Erfahrung in der Leitung komplexer Finanzorganisationen und der Skalierung regulierter Unternehmen ist Rémy Schimmel Maillet-Contoz bestens positioniert, um Wyden durch dieses nächste Kapitel zu führen, während Andy Flurys weiteres Engagement eine starke Kontinuität in Bezug auf Vision, Produktinnovation und technologische Führungsrolle gewährleistet.

In seiner Funktion als CFO war Rémy Schimmel Maillet-Contoz für die Bereiche Finanzen, Controlling und Compliance verantwortlich und spielte eine zentrale Rolle bei der Weiterentwicklung der Finanzstrategie von Wyden. Seit seiner Ernennung zum stellvertretenden CEO im Herbst 2025 war er zunehmend an der strategischen Ausrichtung und dem operativen Management des Unternehmens beteiligt.

Schimmel Maillet-Contoz verfügt über jahrzehntelange Erfahrung in der internationalen Banken- und Finanzdienstleistungsbranche, darunter mehrere Positionen auf C-Level und im Vorstand. Er war CFO der Cembra Money Bank AG, einem der führenden Anbieter von Finanzprodukten und

-dienstleistungen in der Schweiz. Weitere Meilensteine seiner Karriere sind leitende Positionen bei Coutts, der 1692 gegründeten britischen Privatbank, sowie bei der Lloyds Banking Group.

Für Alexis Le Portz, Mitglied des Verwaltungsrates und Vertreter des Hauptinvestors von Wyden, Truffle Capital, unterstreicht dieser Übergang die starke Unternehmensführung und die langfristige Vision: „Dieser Schritt zeugt von einer soliden Unternehmensführung und strategischer Weitsicht – ein Gründer, der seine Rolle weiterentwickelt und gleichzeitig Raum für einen bewährten internen Nachfolger schafft, der systematisch aufgebaut wurde und nun die Führung übernimmt. Gleichzeitig wird Andy dem Unternehmen durch die Neudefinition seiner Aufgaben weiterhin wichtige Impulse geben. Diese Kombination aus Kontinuität und entschlossenem Fortschritt wird Wyden zugutekommen und das weitere Wachstum unterstützen. Andy und Rémy bilden ein starkes Führungsteam, das im besten Interesse des Unternehmens handelt und eine solide Basis für das gesamte Team bildet.“

„Wyden innerhalb weniger Jahre von einem kleinen Start-up zu einem erfolgreichen Unternehmen mit mehr als 60 Mitarbeitern und über 150 institutionellen Kunden zu entwickeln, war und ist ein entscheidender Meilenstein in meinem Leben“, sagt Andy Flury. „Jetzt ist der richtige Zeitpunkt, um den Staffelstab weiterzugeben und die nächste Wachstumsphase einzuleiten. Rémy verfügt über die erforderlichen Führungsqualitäten, um Wyden durch eine erfolgreiche internationale Expansion zu führen und unsere Lösung als unverzichtbare Infrastruktur innerhalb des globalen Finanzökosystems zu positionieren.“

Rémy Schimmel Maillet-Contoz, der neu ernannte CEO von Wyden, fügt hinzu: „Den etablierten Bankensektor und den innovativen Krypto-Asset-Markt zusammenzuführen, bietet enorme Chancen. Ich fühle mich geehrt, die Verantwortung für die Leitung von Wyden in dieser entscheidenden Wachstumsphase zu übernehmen. Gemeinsam mit unserem hervorragenden Team werden wir Wyden als weltweit führende Standardlösung für den Handel mit digitalen Vermögenswerten für Banken und Broker etablieren.“

Über Wyden

Wyden ist der weltweit führende Technologieanbieter für den institutionellen Handel mit digitalen Vermögenswerten. Die Wyden-Plattform deckt den gesamten Handelszyklus ab und unterstützt die nahtlose Integration von Verwahrungs-, Kernbanken- und Portfoliomanagement-Systemen sowie die vollständige Automatisierung und optimiert somit den Handel mit digitalen Vermögenswerten. Wyden wurde von einem Team aus Handelssystem-Veteranen und Krypto-Asset-Experten entwickelt und bietet erstklassige Infrastrukturlösungen, die den höchsten institutionellen Anforderungen gerecht werden. Wyden hat seinen Hauptsitz in Zürich, betreibt mehrere Produktzentren in Polen und hat Niederlassungen in Singapur und New York.

Weitere Informationen finden Sie unter: https://www.wyden.io/

Kontakt Wyden

Wyden AG

Felix Saible

felix.saible@wyden.io

+41 (0)44 291 14 85

Kontakt Wirtschaftspresse

edicto GmbH

Ralf Droz / Jessica Pommer

wyden@edicto.de

+49 (0) 69 90 55 05-54



Veröffentlichung einer Mitteilung, übermittelt durch EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch Unternehmen: Wyden Letzigraben 89 8003 Zürich Schweiz Internet: https://www.wyden.io/ EQS News ID: 2250842