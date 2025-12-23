W​e​r​b​u​n​g ausblenden
Diese Unternehmen bringen heute Zahlen

Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 23.12.2025

onvista · Uhr

Diese Unternehmen veröffentlichen heute, am 23. Dezember 2025, ihre Geschäftszahlen. Alle Veröffentlichungen kompakt in einer Übersicht.

Quelle: Chutima Chaochaiya/ Shutterstock

Bitte beachte, dass der Begriff „Quartal“ sich immer auf das Geschäftsjahr des Unternehmens bezieht, und nicht auf das Kalenderjahr.

Die beliebtesten Aktien, die heute Zahlen liefern

UnternehmenFinanzbericht
AgronomicsBericht Geschäftsjahr 2025
China Liberal EducationBericht 2. Quartal 2025
China Liberal EducationBericht 2. Quartal 2026
FintechwerxBericht 2. Quartal 2026
Global UraniumBericht 3. Quartal 2026
Golden Goliath ResourcesBericht Geschäftsjahr 2025
GOOD TIMES REST. DL-,001Bericht Geschäftsjahr 2025
HIGHROCK RESOURCES LTDBericht 3. Quartal 2025
KNOW LABS INC. DL-,01Bericht Geschäftsjahr 2025
LimoneiraBericht Geschäftsjahr 2025
Oracle JapanBericht 2. Quartal 2025
Oracle JapanBericht 2. Quartal 2026
TAVISTOCK INVEST. LS-,01Bericht 2. Quartal 2026
Toggle3D AIBericht 3. Quartal 2026
TUGA InnovationsBericht 1. Quartal 2026

