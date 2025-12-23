Flatexdegiro erweitert Vorstand
dpa-AFX · Uhr
FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Online-Broker Flatexdegiro erweitert seinen Vorstand. Der Aufsichtsrat berief Jens Möbitz zum vierten Mitglied mit Verantwortung für Banking Operations und IT, teilte das Unternehmen am Dienstag in Frankfurt mitteilte. Dieser sei seit knapp 25 Jahren in
unterschiedlichen Leitungspositionen für den Konzern tätig und führe beide Ressorts bereits im Vorstand der konzerneigenen Flatexdegiro Bank AG.
Mit der Erweiterung des Konzernvorstands und der Berufung von Möbitz
greift Flatexdegiro den Angaben zufolge der für 2026/2027 vorgesehenen Zusammenlegung von Flatexdegiro und der Flatexdegiro Bank vor. Auf den Aktienkurs des Unternehmens hatten die Neuigkeiten keinen spürbaren Einfluss./nas/he
Das könnte dich auch interessieren
Halbleiter-AktienInfineon und Aixtron gefragt nach Chip-Rally an der Nasdaqgestern, 13:40 Uhr · dpa-AFX
BeteiligungsgesellschaftMutares will Gas Solutions von finnischer Wertsilä kaufengestern, 08:42 Uhr · dpa-AFX
DAX, Dow, Nasdaq, Bitcoin, Aktien & Co. vor Weihnachten: Das steckt jetzt noch im Markt
gnubreWgestern, 20:37 Uhr · WH Selfinvest
Premium-Beiträge
Energieaktien werden 2026 interessant - trotz fallender Ölpreisegestern, 14:24 Uhr · onvista
PlusRichtige Auswahl ist aber zwingend
Rückblick auf ein turbulentes Jahr: 2025 in sieben Grafikengestern, 11:00 Uhr · onvista
PlusÜberflieger und Verlustbringer
"Beruhigungspille" für den Markt: Was die KI-Rally gerade wieder entfacht21. Dez. · onvista
PlusChartzeit Wochenausgabe 21.12.2025