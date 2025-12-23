W​e​r​b​u​n​g ausblenden
Novo Nordisk, Coinbase, Palantir: Neue Impulse für Pharma, Krypto, KI

onvista · Uhr

Heute geht es um folgende Werte: Droneshield, Mercedes, Rheinmetall, Novo Nordisk, FireFly Aerospace, First Solar, Apple, Alibaba, Coinbase Global und Palantir.

Willkommen zu deinem täglichen Markt-Update mit Martin Goersch. Heute sind unter anderem diese Themen geplant: 

Novo Nordisk - Wegovy als Tablette

Eine FDA-Entscheidung verändert den Markt für Abnehmmedikamente. Neue Darreichungsform, neue Zielgruppen, neue Dynamik - und ein klarer strategischer Vorteil für Novo Nordisk im Wettbewerb. 

Coinbase - Mehr als nur Krypto

Stablecoins, institutionelle Finanzierung und neue Handelsformate: Coinbase baut Schritt für Schritt an einer Plattform, die weit über klassische Krypto-Use-Cases hinausgeht.

 Palantir - Kaufzone oder Geduldsprobe?

Starke Zahlen, hohe Erwartungen und eine anspruchsvolle Bewertung. Wir schauen bei Palantir auf Chart, Fundamentaldaten und die Frage, wie viel Tempo der Markt noch einpreist.

Rheinmetall
DroneShield
Palantir
Mercedes-Benz
Apple
Coinbase
First Solar
Alibaba Group Holding
Firefly

