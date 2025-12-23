Novo Nordisk, Coinbase, Palantir: Neue Impulse für Pharma, Krypto, KI
Heute geht es um folgende Werte: Droneshield, Mercedes, Rheinmetall, Novo Nordisk, FireFly Aerospace, First Solar, Apple, Alibaba, Coinbase Global und Palantir.
Willkommen zu deinem täglichen Markt-Update mit Martin Goersch. Heute sind unter anderem diese Themen geplant:
Novo Nordisk - Wegovy als Tablette
Eine FDA-Entscheidung verändert den Markt für Abnehmmedikamente. Neue Darreichungsform, neue Zielgruppen, neue Dynamik - und ein klarer strategischer Vorteil für Novo Nordisk im Wettbewerb.
Coinbase - Mehr als nur Krypto
Stablecoins, institutionelle Finanzierung und neue Handelsformate: Coinbase baut Schritt für Schritt an einer Plattform, die weit über klassische Krypto-Use-Cases hinausgeht.
Palantir - Kaufzone oder Geduldsprobe?
Starke Zahlen, hohe Erwartungen und eine anspruchsvolle Bewertung. Wir schauen bei Palantir auf Chart, Fundamentaldaten und die Frage, wie viel Tempo der Markt noch einpreist.
