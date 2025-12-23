Novo Nordisk, Coinbase, Palantir: Neue Impulse für Pharma, Krypto, KI

Willkommen zu deinem täglichen Markt-Update mit Martin Goersch. Heute sind unter anderem diese Themen geplant:

Novo Nordisk - Wegovy als Tablette

Eine FDA-Entscheidung verändert den Markt für Abnehmmedikamente. Neue Darreichungsform, neue Zielgruppen, neue Dynamik - und ein klarer strategischer Vorteil für Novo Nordisk im Wettbewerb.

Coinbase - Mehr als nur Krypto

Stablecoins, institutionelle Finanzierung und neue Handelsformate: Coinbase baut Schritt für Schritt an einer Plattform, die weit über klassische Krypto-Use-Cases hinausgeht.

Palantir - Kaufzone oder Geduldsprobe?

Starke Zahlen, hohe Erwartungen und eine anspruchsvolle Bewertung. Wir schauen bei Palantir auf Chart, Fundamentaldaten und die Frage, wie viel Tempo der Markt noch einpreist.