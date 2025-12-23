OTS: Bikeleasing-Service GmbH & Co. KG / Bikeleasing-Gruppe gewinnt DECATHLON ...

Bikeleasing-Gruppe gewinnt DECATHLON PULSE als strategischen Partner / Gemeinsamer Fokus auf nachhaltiges Wachstum und Internationalisierung (FOTO) Uslar (ots) - Die Bikeleasing-Gruppe, einer der führenden Anbieter für Mitarbeiter-Benefits und Dienstrad-Leasing im deutschsprachigen Raum, wird im Rahmen einer Mehrheitsbeteiligung Teil von DECATHLON PULSE. Die hundertprozentige Tochtergesellschaft der renommierten Sportmarke DECATHLON wird die Anteile der Brockhaus Technologies AG übernehmen. Mit diesem Schritt schafft die Bikeleasing-Gruppe eine starke Basis für weiteres, nachhaltiges Wachstum sowie die gezielte internationale Expansion seines erfolgreichen Dienstrad-Leasingmodells und der Multibenefit-Strategie. Die Transaktion steht weiterhin unter dem Vorbehalt der Erfüllung aller aufsichtsrechtlichen Anforderungen sowie der Zustimmung der Aktionäre von Brockhaus Technologies. Der Verkauf der Anteile durch Brockhaus Technologies erfolgt nach einer mehrjährigen Wachstumsphase, in der Bikeleasing wesentliche Meilensteine erreicht hat. Mit DECATHLON PULSE und DECATHLON insgesamt wird das Unternehmen einen Partner mit umfassender Branchenerfahrung und einem breiten Netzwerk gewinnen, der die Vision nachhaltige Mobilität und Mitarbeiter-Benefits leicht zugänglich zu machen, teilt. Gemeinsam wollen die beiden Unternehmen den Wachstumskurs fortsetzen und neue Märkte erschließen. Management und Marken bleiben unverändert bestehen Im Zuge der Transaktion, deren Abschluss in der ersten Jahreshälfte 2026 erwartet wird, erwirbt DECATHLON PULSE 65 % der Bikeleasing-Gruppe. Die Unternehmensgruppe bleibt als solche mit ihren eigenständigen Marken Probonio, Bike2Future, Lesora und Bikeleasing bestehen. Das bestehende Managementteam, darunter die Gründer von Bikeleasing, Bastian Krause und Paul Sinizin, wird das Unternehmen weiterhin leiten und für die strategische Ausrichtung und das operative Geschäft verantwortlich bleiben. Für Kundinnen und Kunden, den Fachhandel und die Mitarbeitenden bedeutet dies Kontinuität, Verlässlichkeit und Weiterentwicklung der bewährten Zusammenarbeit. Internationalisierung fest im Blick Die Partnerschaft mit DECATHLON PULSE als Teil der weltweit führenden Sportmarke DECATHLON eröffnet neue strategische Möglichkeiten für Bikeleasing. Insbesondere der Zugang zu internationalen Märkten, umfangreiche Branchenkontakte sowie eine starke globale Infrastruktur schaffen ideale Voraussetzungen, um das Angebot für Dienstrad-Leasing und Mitarbeiter-Benefits über die bisherigen Märkte hinaus erfolgreich zu etablieren. "Mit DECATHLON PULSE als starkem Partner an unserer Seite beschleunigen wir unsere langfristige Wachstumsstrategie und erschließen neues internationales Potenzial, ohne unsere Identität und unternehmerische Kultur aufzugeben", erklärt Bastian Krause, Chief Executive Officer der Bikeleasing-Gruppe. "Wir freuen uns, das Bikeleasing-Team bei DECATHLON PULSE willkommen zu heißen. Unsere Mission ist es, langfristige Beziehungen zu wegweisenden Unternehmen aufzubauen, die unsere Vision und Werte teilen. Bikeleasing hat im Bereich nachhaltige Mobilität starkes Wachstum und Innovation bewiesen", sagt Franck Vigo, Chief Executive Officer von DECATHLON PULSE. Die Bikeleasing-Gruppe sieht sich mit dem neuen Gesellschafter hervorragend aufgestellt, um Innovationen voranzutreiben, neue Zielgruppen zu erreichen, nachhaltig zu wachsen und den Mehrwert für Unternehmen und Mitarbeitende weiter zu steigern. Über die Bikeleasing-Gruppe Die Bikeleasing-Gruppe ist einer der führenden Anbieter für nachhaltige Radmobilität und moderne Mitarbeiter-Benefits im deutschsprachigen Raum. Seit 2015 entwickelt die Unternehmensgruppe digitale Plattformlösungen für Dienstrad-Leasing, Versicherungsleistungen und vielfältige Benefit-Angebote. Bereits mehr als 80.000 Unternehmenskunden mit insgesamt über 4 Millionen Beschäftigten nutzen die Services. Zur Gruppe gehören die Marken Bikeleasing-Service (https://bikeleasing.de) (Deutschland und Österreich), Probonio (https://probonio.de) (Deutschland und Österreich), BIKE2FUTURE (https://bike2future.de) und Lesora (https://lesora.de) . Über DECATHLON PULSE DECATHLON PULSE ist die Investment- und Startup-Einheit von DECATHLON, die darauf ausgerichtet ist, neue langfristige Wachstumsmotoren zu schaffen und die Ambition von DECATHLON zu beschleunigen, Sport und Wohlbefinden für alle zugänglich zu machen. Als unabhängige Einheit innerhalb von DECATHLON baut, investiert und akquiriert DECATHLON PULSE zukunftsorientierte Unternehmen, die die strategischen Ziele der DECATHLON Gruppe ergänzen und das globale Sport-Ökosystem gestalten. Für das Gute.