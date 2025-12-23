W​e​r​b​u​n​g ausblenden

OTS: ZDB Zentralverband Dt. Baugewerbe / Bauaufträge erholen sich weiter: ...

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:
    Bauaufträge erholen sich weiter: Plus 2,4 Prozent im Oktober
Berlin (ots) -

- Auftragseingänge Oktober gegenüber Vorjahresmonat: plus 2,4 Prozent ( Hochbau:
  plus 8,1 Prozent | Tiefbau: minus 2,5 Prozent)
- Umsatz Oktober gegenüber Vorjahresmonat: 11,6 Milliarden Euro (real plus 4,5
  Prozent)
- Umsatz Januar-Oktober real gegenüber Vorjahreszeitraum: plus 1,8 Prozent

Felix Pakleppa, Hauptgeschäftsführer Zentralverband Deutsches Baugewerbe, zu den
heute vom Statistischen Bundesamt gemeldeten Konjunkturdaten im Bauhauptgewerbe:

"Die Bauaufträge im Oktober zeigen: Der positive Trend der vergangenen Monate
setzt sich fort. Die Nachfrage zieht wieder etwas an. Das Auftragsvolumen
(kalender- und saisonbereinigt) war von August 2025 bis Oktober 2025 um 3,5
Prozent höher als in den drei Monaten zuvor. Ein ermutigendes Signal für die
Branche."

Hochbau im Aufwind - Tiefbau schwächelt

"Besonders erfreulich: Der Hochbau entwickelt sich positiv. Die Sparte
profitiert von der wieder anziehenden Nachfrage im Wohnungs- und Gewerbebau.

Der Tiefbau hingegen verzeichnet im Oktober ein Minus von 2,5 Prozent. Hier
zeigt sich, wie wichtig kontinuierliche öffentliche Aufträge sind. Damit
Tiefbauunternehmen wieder in Personal und Maschinen investieren können, müssen
Bund, Länder und Kommunen mit langfristigen Infrastrukturprogrammen
Verlässlichkeit schaffen. Ohne diese Planungssicherheit bleibt der Tiefbau
volatil."

Umsatz im Plus

"Der reale Umsatz im Bauhauptgewerbe legte bis Oktober 2025 um 1,8 Prozent zu.
Das zeigt: Die Baubranche liefert. Mit dem Bau-Turbo und der EH 55-Förderung
haben wir wichtige Instrumente für den Wohnungsbau. Beim Gebäudetyp E müssen wir
aber schneller werden als geplant - Unternehmen brauchen früher
Rechtssicherheit, um kostengünstiger bauen zu können."

Aufwärtstrend stabilisieren - Investitionssicherheit schaffen

"Die Oktober-Zahlen machen Mut. Aber dieser Aufwärtstrend muss sich verfestigen.
Dafür brauchen wir verlässliche Rahmenbedingungen: planbare öffentliche
Investitionen, zügige Genehmigungen und weniger Bürokratie. Die Bundesregierung
muss die richtigen Weichen stellen, damit aus der Trendwende eine nachhaltige
Erholung wird."

Pressekontakt:

Iris Rabe
Leiterin Abteilung Kommunikation und Presse
Zentralverband Deutsches Baugewerbe
Kronenstr. 55-58
10117 Berlin
Telefon 030-20314-409, Fax 030-20314-420
eMail mailto:rabe@zdb.de

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/33001/6185284
OTS:               ZDB Zentralverband Dt. Baugewerbe

Das könnte dich auch interessieren

Plus
Richtige Auswahl ist aber zwingend
Energieaktien werden 2026 interessant - trotz fallender Ölpreisegestern, 14:24 Uhr · onvista
Ein Öltanker ist aus der Luft zu sehen.
Indexanalyse 22.12.2025
Jahresendrally oder falsche Hoffnung? Der S&P 500 im Faktencheckgestern, 17:28 Uhr · onvista
onvista-Chefanalyst Martin Goersch
Plus
Überflieger und Verlustbringer
Rückblick auf ein turbulentes Jahr: 2025 in sieben Grafikengestern, 11:00 Uhr · onvista
Grafiken sind über die Skyline von New York gelegt.
Dax Tagesrückblick 22.12.2025
Dax tritt zum Beginn der Weihnachtswoche auf der Stelle - Gold rast auf Rekordgestern, 17:47 Uhr · onvista
Jemand geht vor dem Dax-Logo vorbei.
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Plus
Richtige Auswahl ist aber zwingend
Energieaktien werden 2026 interessant - trotz fallender Ölpreisegestern, 14:24 Uhr · onvista
Plus
Überflieger und Verlustbringer
Rückblick auf ein turbulentes Jahr: 2025 in sieben Grafikengestern, 11:00 Uhr · onvista
Plus
Chartzeit Wochenausgabe 21.12.2025
"Beruhigungspille" für den Markt: Was die KI-Rally gerade wieder entfacht21. Dez. · onvista
Alle Premium-News
W​e​r​b​u​n​g ausblenden