Aktienanalyse 23.12.2025

Rocket Lab: Vom Small-Launcher zur Infrastruktur-Aktie?

onvista · Uhr
Rocket Lab hat sich in den vergangenen Jahren sichtbar weiterentwickelt. Aus einem reinen Small-Launch-Anbieter ist Schritt für Schritt ein Unternehmen geworden, das operativ skaliert, strategisch plant und politisch relevant wird.

In dieser Analyse schaut Martin darauf, was sich seit der letzten Analyse verändert hat, warum Launch-Kadenz mehr ist als nur eine operative Kennzahl – und welche Rolle Neutron in der nächsten Entwicklungsphase spielt.

Auch aktuelle Kursbewegungen, neue Aufträge und die Frage, wie belastbar das Geschäftsmodell inzwischen ist, ordnet er ein.

Rocket Lab USA

