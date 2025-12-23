Ruhiger Handel vor US-Konjunkturdaten erwartet

Wie bereits zum Start der verkürzten Vorweihnachtswoche dürfte es am deutschen Aktienmarkt auch einen Tag vor Heiligabend sehr ruhig zugehen. Große Investoren haben ihre Bücher für 2025 bereits geschlossen, vielerorts laufen die Weihnachtsferien.

Am Dienstagnachmittag könnten US-Konjunkturdaten für etwas mehr Schwung sorgen. Veröffentlicht werden Zahlen zum Wirtschaftswachstum, zum privaten Konsum, zum Auftragseingang langlebiger Güter, zur Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung sowie zum Verbrauchervertrauen.

Rund eine Stunde vor Beginn des Börsenhandels signalisierte der X-Dax ein Plus von 0,1 Prozent auf 24.312 Punkte. Der EuroStoxx 50, der Leitindex der Euroregion, wird zunächst wenig verändert erwartet.

Der Dax hält sich weiter über der psychologisch wichtigen Marke von 24.000 Punkten. Unterstützung liefern gute US-Vorgaben. Für den marktbreiten S&P 500 zeichnet sich der mittlerweile achte Gewinnmonat in Folge ab. Hierzulande kommt der Dax unter dem Strich zwar schon eine Weile nicht mehr recht vom Fleck; 2025 hat er mit einem Kursplus von knapp 22 Prozent aber die Nase vorn. Der S&P 500 hat um rund 17 Prozent zugelegt.

Mit Blick auf das Weltgeschehen behalten Anleger neben den Bemühungen um eine Lösung für den Ukraine-Krieg auch die Auseinandersetzung zwischen den USA und Venezuela im Auge. Die US-Regierung will Venezuelas autoritär regierenden Präsidenten Nicolás Maduro nach Angaben von Heimatschutzministerin Kristi Noem aus dem Amt jagen.

Einzelaktien im vorbörslichen Überblick

Unangefochtener Marktführer in der EU bleibt der Volkswagen-Konzern (VW), dessen Marken im November um 3,5 Prozent zulegten. Der Sportwagenbauer Porsche AG aus der VW-Gruppe kam jedoch auf ein Minus von gut 28 Prozent. Von den Marken des BMW-Konzerns wurden vier Prozent mehr Autos zugelassen. Mercedes-Benz hingegen verzeichnete bei den Neuzulassungen einen Rückgang von 3,8 Prozent.

Der dänische Pharmakonzern Novo Nordisk darf sein Abnehmmedikament Wegovy in den USA ab Januar als Tablette und nicht mehr nur als Spritze verkaufen. Dies lässt einem Händler zufolge negative Rückschlüsse auf den Pharmaverpackungshersteller Gerresheimer zu, der die Spritzen unter anderem für Novo Nordisk produziert. Die Gerresheimer-Aktie zeigte sich im vorbörslichen Geschäft auf der Handelsplattform Tradegate zunächst allerdings unbeeindruckt und stieg um 0,2 Prozent.

Der Spezialchemie-Konzern Alzchem verlängerte die Verträge mit wichtigen Vorstandsmitgliedern vorzeitig. Damit werde Chef Andreas Niedermaier bis Ende 2028 im Vorstand tätig sein, teilte das Unternehmen am Montagabend mit. Der Vertrag mit dem für Finanzen zuständigen Gremiumsmitglied Andreas Lösler wurde bis Ende 2029 verlängert. Die Alzchem-Papiere notierten auf Tradegate zuletzt kaum verändert.

Wall Street verzeichnet Verluste

Die US-Börsen haben am Montag ihre Gewinne von Ende letzter Woche etwas ausgebaut. Anleger setzten weiter auf eine Jahresendrally eines starken Börsenjahres mit dem Thema Künstliche Intelligenz (KI) als einer der Triebfedern.

Zudem nimmt die Positionierung der Anleger in Aktien zu, und Fondsmanager halten weiter wenig Barmitteln. Ihre Erwartungen hinsichtlich einer weiteren Rally überwiegen die Bedenken hinsichtlich hoher Bewertungen.

Auch der Kurs der Notenbank wird aufmerksam beobachtet, wobei für das nächste Jahr zwei weitere Leitzinssenkungen eingepreist sind.

Index Punkte Veränderung Dow Jones 48.362 + 0,47 Prozent S&P 500 6.878 + 0,64 Prozent Nasdaq 25.461 + 0,64 Prozent

Asiens Börsen sind uneinheitlich

Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Dienstag keine einheitliche Richtung eingeschlagen. Für etwas Rückenwind sorgten freundliche Vorgaben aus den USA.

Auch in China und Hongkong blieb die Stimmung verhalten. Der CSI-300-Index mit den wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandbörsen legte zuletzt um rund 0,2 Prozent zu. Der Hang-Seng-Index der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong gab hingegen um 0,1 Prozent nach.

Index Punkte Veränderung Nikkei 225 50.455 + 0,30 Prozent Hang Seng 25.742 - 0,44 Prozent CSI 300 4.707 + 0,21 Prozent

Renten

Terminkontrakt/Anleihe Kurs/Rendite Veränderung in Prozent/in Prozentpunkten Bund Future 127,16 + 0,12 Prozent 10-jährige Bundesanleihen 2.89 - 0,008 Prozentpunkte 10-jährige US-Anleihen 4.14 - 0,022 Prozentpunkte

Devisen

Währungspaar Kurs Veränderung Euro in Dollar 1,1776 + 0,18 Prozent Dollar in Yen 156,06 - 0,59 Prozent Euro in Yen 183,73 - 0,44 Prozent

Rohöl

Sorte Kurs Veränderung Brent 61,89 USD - 0,18 USD WTI 57,82 USD - 0,19 USD

Umstufungen von Aktien

- WDH/DZ BANK SENKT FAIREN WERT FÜR HONEYWELL AUF 237 (248) USD - 'KAUFEN'

Termine Konjunktur

06:00 EUR: Acea, Kfz-Erstzulassungen 11/25

07:00 FIN: Arbeitslosenquote 11/25

07:00 JPN: Maschinenwerkzeugaufträge 11/25 (endgültig)

08:00 DEU: Bauhauptgewerbe 10/25

08:00 SWE: Erzeugerpreise 11/25

09:00 ESP: BIP Q3/25 (2. Veröffentlichung)

10:00 POL: Arbeitslosenquote 11/25

11:30 BEL: Verbraucherpreise 12/25

14:30 USA: BIP Q3/25 (2. Veröffentlichung)

14:30 USA: Privater Konsum Q3/25 (2. Veröffentlichung)

14:30 USA: Auftragseingang langlebige Güter 10/25 (vorläufig)

15:15 USA: Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung 11/25

16:00 USA: Verbrauchervertrauen 12/25

(mit Material von dpa-AFX)