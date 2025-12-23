W​e​r​b​u​n​g ausblenden

Sektkonsum sinkt: 10 Gläser weniger pro Kopf

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:
Quelle: Quelle: dpa-AFX

Steuerstatistik

Wiesbaden (dpa) - Sekt ist nirgendwo in der Welt so beliebt wie in Deutschland - doch Sekt, Prosecco oder Champagner kommen zu feierlichen Anlässen längst nicht mehr so oft ins Glas wie noch vor zehn Jahren. 255,3 Millionen Liter Schaumwein wurden hierzulande im Jahr 2024 abgesetzt, wie das Statistische Bundesamt mitteilt. Das waren 19,5 Prozent weniger als 2014.

Im Durchschnitt trank im vergangenen Jahr hierzulande jede Person ab 16 Jahren etwa 4,8 Flaschen Schaumwein à 0,75 Liter oder 36 Gläser à 0,1 Liter. Damit ging der Pro-Kopf-Konsum im Zehn-Jahres-Vergleich ebenfalls deutlich zurück: 2014 tranken die mindestens 16-Jährigen in Deutschland im Schnitt noch 6,1 Flaschen Schaumwein oder 46 Gläser.

Erfasst werden in der Statistik nur alkoholhaltige Schaumweine, weil auf diese immer noch die im Kaiserreich eingeführte Schaumweinsteuer erhoben wird. Ursprünglich zur Finanzierung der kaiserlichen Kriegsflotte gedacht, machte sie im vergangenen Jahr mit einem Jahresaufkommen von rund 352 Millionen Euro nur noch 0,04 Prozent der gesamten Steuereinnahmen von Bund, Ländern und Gemeinden aus. Zum Vergleich: Aus der Biersteuer erlösten die Länder zuletzt 558 Millionen Euro.

Das könnte dich auch interessieren

Plus
Richtige Auswahl ist aber zwingend
Energieaktien werden 2026 interessant - trotz fallender Ölpreisegestern, 14:24 Uhr · onvista
Ein Öltanker ist aus der Luft zu sehen.
Plus
Überflieger und Verlustbringer
Rückblick auf ein turbulentes Jahr: 2025 in sieben Grafikengestern, 11:00 Uhr · onvista
Grafiken sind über die Skyline von New York gelegt.
Indexanalyse 22.12.2025
Jahresendrally oder falsche Hoffnung? Der S&P 500 im Faktencheckgestern, 17:28 Uhr · onvista
onvista-Chefanalyst Martin Goersch
Dax Tagesrückblick 22.12.2025
Dax tritt zum Beginn der Weihnachtswoche auf der Stelle - Gold rast auf Rekordgestern, 17:47 Uhr · onvista
Jemand geht vor dem Dax-Logo vorbei.
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Plus
Richtige Auswahl ist aber zwingend
Energieaktien werden 2026 interessant - trotz fallender Ölpreisegestern, 14:24 Uhr · onvista
Plus
Überflieger und Verlustbringer
Rückblick auf ein turbulentes Jahr: 2025 in sieben Grafikengestern, 11:00 Uhr · onvista
Plus
Chartzeit Wochenausgabe 21.12.2025
"Beruhigungspille" für den Markt: Was die KI-Rally gerade wieder entfacht21. Dez. · onvista
Alle Premium-News
W​e​r​b​u​n​g ausblenden