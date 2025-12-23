Steuereinnahmen steigen 2025 trotz Flaute - "Künftig mehr Gegenwind"

Berlin, 23. Dez (Reuters) - Trotz der anhaltenden Konjunkturflaute zeichnet sich für das zu Ende gehende Jahr ein deutlicher Anstieg der Steuereinnahmen von Bund und Ländern ab.

Von Januar bis November summierten ⁠sich die Einnahmen ‍auf 786,4 Milliarden Euro, was einem Plus von 5,2 Prozent zum Vorjahreszeitraum entspricht. Das geht aus dem am Dienstag veröffentlichten Monatsbericht des Bundesfinanzministeriums hervor. ‌Im November allein fiel das Steueraufkommen allerdings um 1,3 Prozent auf 60,2 Milliarden Euro. Grund sei vor allem ein ‍statistischer Effekt bei der Umsatzsteuer, die im November 2024 noch ungewöhnlich stark gestiegen war.

Ökonomen zufolge lief das Jahr 2025 besser als erwartet, obwohl die Wirtschaft nach den beiden vorangegangenen Rezessionsjahren lediglich um 0,1 Prozent wachsen dürfte. "Insbesondere die Ländersteuer – und hier die Erbschaftsteuer - aber auch die Abgeltungsteuer auf Kapitalerträge haben positiv überrascht", sagte der Steuerexperte des ‍Kieler Instituts für Weltwirtschaft (IfW), Jens Boysen-Hogrefe, der Nachrichtenagentur Reuters. "Zudem ⁠legten die Löhne und damit die Lohnsteuern dynamisch zu." Der schwache November - der in weiten Teilen einen Ausgleich für den starken Oktober sowie Sondereffekte im Vorjahr darstelle - tue dem keinen ‍Abbruch.

UNSICHERHEIT DURCH INDUSTRIEKRISE

Für das kommende Jahr rechnet das IfW mit einem deutlich geringeren Anstieg der Steuereinnahmen. Ein Grund dafür sei, dass ⁠die Abgeltungsteuer wegen der aktuellen Zinsentwicklung an Tempo verliere. Zudem wurden Steuersenkungen beschlossen - etwa für die Gastronomie und für Berufspendler. "Zudem besteht Unsicherheit darüber, inwieweit sich die Krise der Industrie in den Steuereinnahmen des kommenden Jahres zeigen wird", ‍sagte Boysen-Hogrefe. "Bisher waren die gewinnabhängigen Steuern vergleichsweise ‌robust, ob sie dann von einem derzeit prognostizierten moderaten Aufschwung deutlich profitieren, ist fraglich."

Die Steuereinnahmen hätten den öffentlichen Haushalten für das Jahr 2025 noch einmal eine kleine Atempause gebracht, lautet das Fazit von IfW-Ökonom Boysen-Hogrefe. "In den kommenden Jahren dürfte der Gegenwind deutlich zunehmen."

Kräftigere Impulse aus der Gesamtwirtschaft für die Aufkommensentwicklung dürften sich erst wieder mit anziehender Konjunktur einstellen, schreiben die Fachleute des Finanzministeriums. Nach einer weitgehenden Stagnation der Wirtschaft 2025 rechnet die Regierung für das nächste Jahr mit einem moderaten Wachstum der Wirtschaft - vor ⁠allem dank Impulsen durch die staatlichen Mehrausgaben für Infrastruktur und Verteidigung.

