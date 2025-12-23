TAGESVORSCHAU: Termine am 23. Dezember 2025

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Dienstag, den 23. Dezember 2025

TERMINE UNTERNEHMEN --- TERMINE KONJUNKTUR 06:00 EUR: Acea, Kfz-Erstzulassungen 11/25 07:00 FIN: Arbeitslosenquote 11/25 07:00 JPN: Maschinenwerkzeugaufträge 11/25 (endgültig) 08:00 DEU: Bauhauptgewerbe 10/25 08:00 SWE: Erzeugerpreise 11/25 09:00 ESP: BIP Q3/25 (2. Veröffentlichung) 10:00 POL: Arbeitslosenquote 11/25 11:30 BEL: Verbraucherpreise 12/25 14:30 USA: BIP Q3/25 (2. Veröffentlichung) 14:30 USA: Privater Konsum Q3/25 (2. Veröffentlichung) 14:30 USA: Auftragseingang langlebige Güter 10/25 (vorläufig) 15:15 USA: Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung 11/25 16:00 USA: Verbrauchervertrauen 12/25 SONSTIGE TERMINE ---

