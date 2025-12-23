W​e​r​b​u​n​g ausblenden

TAGESVORSCHAU: Termine am 23. Dezember 2025

dpa-AFX · Uhr
FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Dienstag, den 23. Dezember 2025

 
TERMINE UNTERNEHMEN
---

TERMINE KONJUNKTUR
06:00 EUR: Acea, Kfz-Erstzulassungen 11/25
07:00 FIN: Arbeitslosenquote 11/25
07:00 JPN: Maschinenwerkzeugaufträge 11/25 (endgültig)
08:00 DEU: Bauhauptgewerbe 10/25
08:00 SWE: Erzeugerpreise 11/25
09:00 ESP: BIP Q3/25 (2. Veröffentlichung)
10:00 POL: Arbeitslosenquote 11/25
11:30 BEL: Verbraucherpreise 12/25
14:30 USA: BIP Q3/25 (2. Veröffentlichung)
14:30 USA: Privater Konsum Q3/25 (2. Veröffentlichung)
14:30 USA: Auftragseingang langlebige Güter 10/25 (vorläufig)
15:15 USA: Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung 11/25
16:00 USA: Verbrauchervertrauen 12/25

SONSTIGE TERMINE
---

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ./bwi

