Palm Beach, Florida, 23. Dez (Reuters) - US-Präsident Donald Trump hat am Montag den Bau einer neuen Klasse von Schlachtschiffen ⁠angekündigt und will ‍zugleich die Rüstungsindustrie wegen Produktionsverzögerungen und Kostenüberschreitungen zur Rede stellen.

Die Trump-Klasse solle größer, schneller ‌und 100 Mal schlagkräftiger sein als alle bisherigen Schiffe, sagte Trump. Zunächst seien ‍zwei Schiffe als Teil einer erweiterten Goldenen Flotte geplant. Marineminister John Phelan zufolge sollen die Schlachtschiffe nicht nur die größten Geschütze tragen, die je auf einem US-Kriegsschiff montiert wurden, sondern auch Marschflugkörper, die ‍mit Atomwaffen bestückt werden können.

Um die ⁠Aufrüstung zu beschleunigen, will Trump in der kommenden Woche Vertreter großer Rüstungskonzerne treffen. Er wolle dabei ansprechen, warum ‍Produktionsziele verfehlt werden und welche Rolle Managergehälter, Aktienrückkäufe und Dividenden dabei spielen, sagte er. ⁠Einem Reuters-Bericht zufolge plant die Regierung in Washington eine Verordnung. Diese soll die Auszahlungen an Manager und Aktionäre bei Rüstungsunternehmen begrenzen, deren Projekte ‍das Budget überschreiten und ‌sich verzögern. "Wir werden anfangen, Geld für den Bau von Flugzeugen und Schiffen auszugeben, die wir jetzt brauchen, nicht in zehn oder 15 Jahren", sagte Trump. Er und das Pentagon hatten sich wiederholt über die teure und langsame Arbeitsweise der Rüstungsindustrie beschwert und tiefgreifende Änderungen in Aussicht gestellt.

