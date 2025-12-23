US-Anleihen: Leichte Kursverluste nach robusten US-Konjunkturdaten

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen sind am Dienstag gefallen. Robuste US-Konjunkturdaten belasteten die Anleihen. Der Terminkontrakt für zehnjährige Papiere (T-Note-Future) sank um 0,07 Prozent auf 112,27 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Anleihen stieg auf 4,17 Prozent.

Händler verwiesen auf ein deutlich gesunkenes Handelsvolumen vor den Weihnachtsfeiertagen. Besser als erwartet ausgefallene US-Konjunkturdaten bewegten die deutschen Anleihen kaum.

Die US-Wirtschaft ist im dritten Quartal stärker gewachsen als von Volkswirten erwartet. Es war das höchste Wachstum seit zwei Jahren. Gestützt wurde das Bruttoinlandsprodukt (BIP) unter anderem durch den Konsum. Die Folgen des vorübergehenden Stillstandes von Regierungsbehörden wird sich allerdings erst im vierten Quartal bemerkbar machen. Auch die Industrieproduktion ist im November etwas stärker als erwartet gestiegen.

Die US-Wirtschaft demonstriere ihre Widerstandskraft, sagte der US-Experte von KfW Research, Stephan Bales. "Nach dem Zickzackkurs der ersten Jahreshälfte deutet vieles auf eine klare Stabilisierung der US-Konjunktur hin." Auch im kommenden Jahr erwartet Bales ein solides US-Wirtschaftswachstum

Die Aussicht auf weiter sinkenden Leitzinsen wurden gedämpft. Bis zum Jahreswechsel stehen nur noch wenige relevante Konjunkturdaten an. So werden in den USA am Mittwoch noch die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe veröffentlicht./jsl/he