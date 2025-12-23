Washington, 23. Dez (Reuters) - Die US-Wirtschaft hat im dritten Quartal überraschend an Schwung gewonnen.

Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) legte von Juli bis September auf das Jahr hochgerechnet um 4,3 Prozent zu, ⁠wie das Handelsministerium ‍am Dienstag in Washington mitteilte. Von der Nachrichtenagentur Reuters befragte Ökonomen hatten mit einem Plus von 3,3 Prozent gerechnet, nachdem es im ‌zweiten Quartal noch zu einem Wachstum von 3,8 Prozent gereicht hatte. Die Daten sollten eigentlich schon vor Wochen ‍veröffentlicht werden. Da im Herbst wegen des Haushaltsstreits die Regierungsgeschäfte für 43 Tage weitgehend ruhten ("Shutdown"), erfolgte die Bekanntgabe erst jetzt.

"Die US-Wirtschaft strotzt vor Stärke", sagte der Chefvolkswirt der Privatbank Hauck Aufhäuser Lampe, Alexander Krüger. "Zollbedingte Belastungen und der schwächere Arbeitsmarkt scheinen eine Randnotiz zu sein."

Die Konsumausgaben der privaten Haushalte sind im Sommerquartal ‍um kräftige 3,5 Prozent gewachsen. Dazu trug ein ⁠Sondereffekt bei: Da die Steuergutschriften für den Kauf von E-Autos am 30. September ausliefen, gab es zuvor einen Ansturm. Die von US-Präsident Donald Trump erhobenen hohen Zölle sorgten ‍zudem dafür, dass weniger Waren importiert wurden, was ebenfalls das Wachstum stützte. Zudem haben die Unternehmen investiert - nicht zuletzt wegen ⁠des Booms von Künstlicher Intelligenz.

"Es war ein gutes Quartal, aber das wird sich im vierten Quartal nicht fortsetzen", sagte Wirtschaftsprofessor Brian Bethune vom Boston College. "Die Budgets der privaten Haushalte sind knapp bemessen, der Durchschnittshaushalt ‍kann sich gerade noch über Wasser ‌halten." Aus einer Studie der Bank of America geht hervor, dass einkommensschwache Haushalte von Gehaltsscheck zu Gehaltsscheck leben und in diesem Jahr einen größeren Teil ihres Budgets für Lebensmittel statt für Restaurantbesuche ausgeben. Außerdem haben sie ihre Ausgaben für Kleidung sowie für Fluggesellschaften und Hotels zurückgefahren.

Die Industriestaaten-Organisation OECD hat ihre Prognose für das Wachstum der US-Wirtschaft für das zu Ende gehende Jahr auf 2,0 Prozent angehoben. Für 2026 wird ein Plus von 1,7 Prozent erwartet, für 2027 von 1,9 ⁠Prozent.

(Bericht von Büro Washington, geschrieben von Rene Wagner, redigiert von Olaf Brenner. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‍und Märkte).)