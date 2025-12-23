W​e​r​b​u​n​g ausblenden
Konjunkturdaten

US-Wirtschaft wächst um 4,3 Prozent und damit überraschend stark

dpa-AFX · Uhr (aktualisiert: Uhr)
Artikel teilen:
Quelle: Chaay_Tee/Shutterstock.com

Die US-Wirtschaft ist im Sommer stärker gewachsen als erwartet. Im dritten Quartal stieg das Bruttoinlandsprodukt (BIP) zum Vorquartal um annualisiert 4,3 Prozent, wie das Handelsministerium in einer ersten Schätzung in Washington mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt mit einem Wachstum von 3,3 Prozent gerechnet. Im zweiten Quartal hatte das BIP um 3,8 Prozent zugelegt.

In den USA werden die Daten zum Wirtschaftswachstum annualisiert veröffentlicht. In Europa wird auf diese Methode verzichtet, weshalb die Zahlen nicht direkt miteinander vergleichbar sind. Um auf eine mit Europa vergleichbare Wachstumsrate zu kommen, müsste man die US-Rate durch vier teilen. Die Zahlen wurden mit Verzögerung veröffentlicht. Grund war der wochenlange "Shutdown", die vorübergehende Schließung der Bundesbehörden.

Das könnte dich auch interessieren

Neue Tiefststände
Schwache Wirtschaft bremst Nachfrage nach Rohstoffengestern, 05:00 Uhr · dpa-AFX
Schwache Wirtschaft bremst Nachfrage nach Rohstoffen
Inflation bleibt zäh
Bundesbank: Wirtschaft wächst nur langsam19. Dez. · dpa-AFX
Bundesbank: Wirtschaft wächst nur langsam
Plus
Richtige Auswahl ist aber zwingend
Energieaktien werden 2026 interessant - trotz fallender Ölpreisegestern, 14:24 Uhr · onvista
Ein Öltanker ist aus der Luft zu sehen.
Dax Tagesrückblick 22.12.2025
Dax tritt zum Beginn der Weihnachtswoche auf der Stelle - Gold rast auf Rekordgestern, 17:47 Uhr · onvista
Jemand geht vor dem Dax-Logo vorbei.
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Plus
Richtige Auswahl ist aber zwingend
Energieaktien werden 2026 interessant - trotz fallender Ölpreisegestern, 14:24 Uhr · onvista
Plus
Überflieger und Verlustbringer
Rückblick auf ein turbulentes Jahr: 2025 in sieben Grafikengestern, 11:00 Uhr · onvista
Plus
Chartzeit Wochenausgabe 21.12.2025
"Beruhigungspille" für den Markt: Was die KI-Rally gerade wieder entfacht21. Dez. · onvista
Alle Premium-News
W​e​r​b​u​n​g ausblenden